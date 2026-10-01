Última triple coronada espera su primer producto como yegua madre

La temporada de montas de sementales en el país finalizó el pasado mes de julio y cada uno de los Haras venezolanos comienzan a recibir efectos de cada uno de los cruces que intentaron en el periodo entre febrero y junio del año en curso y uno de esos Haras, es el Alegría, el cual, se encuentra entre los cinco con más victorias en la temporada actual en La Rinconada.

La Rinconada: Última Triple Coronada de potras está preñada de semental que ya tiene un ganador de la Triple Corona Nacional

En información recogida por el equipo de Meridiano en una visita realizada al Haras Alegría donde iremos dando a conocer información de interés para el hípico y el turf nacional, pudimos constatar los procesos de la etapa de cruces de la actual temporada y que nacerán en el 2027.

La última triple coronada de potras en el año 2023, Mi Querida Emma, ahora alojada en el Haras Alegría está preñada de su primer producto, el cual va a nacer en el 2027. La yegua de seis años ha sido cruzada con el semental Mr Defence, el cual hace vida en el Haras La Primavera de la familia Paparroni y el cual ya sobresale con productos de mucho valor.

Entre los primeros hijos ganadores del semental, se encuentran el ganador del Clásico Cañonero (GI) del 2024 y al ganador del Clásico José Antonio Páez (G1) 2025, El Relampago y por último, el actual tresañero, Hollywood, ganador de tres en la presente campáña. Con este cruce, las expectativas por la llegada de un futuro campeón o campeona, generan grandes esperanzas al turf nacional.