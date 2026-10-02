Todd Pletcher y Flavien Prat buscan la gloria con High Official en el Pilgrim Stakes (G2)

Las competencias clasificatorias de la serie Win and You're In mantendrán las emociones al límite este sábado 3 de octubre en el Hipódromo de Belmont Park, en Elmont, Nueva York. La jornada especial constará de una programación de 11 competencias, incluyendo seis pruebas de corte selectivo. Cuatro de estos eventos otorgarán un pase directo y garantizado hacia la Breeders’ Cup, magno evento que se disputará a finales de este mes en las pistas de Keeneland.

Estados Unidos: El reto del Pilgrim Stakes (G2) de Belmont Park

La cartelera sabatina cerrará por todo lo alto a la altura de la undécima carrera con la disputa del histórico Pilgrim Stakes (G2), dotado con una atractiva bolsa de 250.000 dólares. El compromiso, exclusivo para potros de dos años en distancia de 1.700 metros sobre la pista de grama, funcionará como la aduana selectiva definitiva en la Costa Este con rumbo al prestigioso Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1).

Una nutrida nómina de 12 juveniles saltará a la pista en busca del boleto dorado. En el lote sobresale la presencia de High Official, un calificado corredor que presentará el laureado entrenador Todd Pletcher para los colores de la sociedad conformada por Lawana y Robert Low. El potro contará en los estribos con los servicios del jockey francés Flavien Prat, dos veces ganador del Premio Eclipse.

Opositores de jerarquía en el césped de Nueva York

El selectivo hijo del semental estrella Not This Time en la ganadora de grado Sweet Melania (por American Pharoah) ostenta un récord de un triunfo en dos salidas a la pista. Aunque viene de finalizar en la séptima posición durante el Hopeful Stakes (G1) sobre la arena de Saratoga, su equipo confía en que el regreso a la superficie de césped potenciará sus facultades corredoras.

La carrera exigirá el máximo esfuerzo ante rivales de consideración internacional. El jinete mexicano Paco López, ganador del Preakness Stakes, guiará las riendas del veloz ejemplar irlandés Dover Street. Por su parte, el entrenador dominicano Jorge Abreu buscará concretar la victoria por intermedio del prospecto House of War, pieza que en esta oportunidad contará con la acertada conducción del látigo italiano Antonio Fresu.