¡Baja 4 kilos y luce mucho! Aquí tienes una línea para el 5y6 de este domingo en La Rinconada

Con trece competencias, el hipódromo La Rinconada celebrará su reunión número 39 de la temporada para arrancar a todo tren el mes de octubre. Dentro de la cartelera, el Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) será la prueba central de la jornada, a disputarse en recorrido de 1.800 metros y con un premio de $195.000 a repartir.

La undécima carrera de la programación será la cuarta válida para el tradicional 5y6, pautada en tiro de 1.500 metros y con una condición bastante particular: ejemplares de 5 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras (a excepción de las de reclamo). Inicialmente se inscribieron nueve caballos, pero tras el retiro de Big Family, la nómina se reduce a ocho participantes.

El dato del 5y6 que no te puedes perder

En el arte del handicapping, el análisis sobre los pesos que soportó un ejemplar en sus actuaciones previas juega un papel fundamental a la hora de seleccionar un ganador. El caballo Vinicius Jr. (4), que compite en la cuarta válida, es un claro ejemplo de ello.

La presentación más reciente del hijo de King Seraf en Maniflower fue el pasado 13 de septiembre en 1.200 metros. Conducido por Iván Pimentel Jr. para la cuadra de Yorvis Villamizar, el cincoañero cerró con una proporción de 5-1. En esa ocasión, soportó 57 kilos y lucía enorme a pesar de estar bajado de agrupación.

Sin embargo, Zucchero se encargó de sorprenderlo. Al plantear la carrera en velocidad, el presentado por Villamizar no pudo dar alcance al conducido por Yonkleiver Díaz, quien agenció 73.3 para la distancia, debiendo conformarse con el segundo lugar a 3 1/4 cuerpos.

Ahora, corriendo con cuatro kilos menos, Vinicius Jr. puede ser considerado como una auténtica línea para el 5y6. Posee una intervención en el tiro que le otorga gran aval para llevarse la victoria. Además, según la División de Tomatiempos del INH, su briseo más reciente (25 de septiembre) fue de 600 metros en 43” exactos con remate de 13”2, de segunda vuelta y accionando muy cómodo.