Breeders’ Cup: Irad Ortiz Jr con gran maestría sobre Nakatomi se lleva el Ogden Phoenix Stakes (G2)

Gana y estás dentro. Es la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores pura sangre del mundo compiten por un lugar gratis en la puerta de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026 el 30 y 31 de octubre en Keeneland. Nakatomi se clasifica tras su victoria en el Ogden Phoenix Stakes (G2) en el hipódromo de Keeneland.

Breeders’ Cup: Nakatomi con Irad Ortiz Jr se clasifica Sprint (G1)

Hoy marcó el regreso del astro boricua Irad Ortiz Jr, luego de dos meses. Sin perder tiempo, le tocó guiar a Nakatomi en el Ogden Phoenix Stakes (G2), para quedarse con los honores con una magistral conducción y una espectacular victoria de atropellada viniendo desde el último lugar.

Al ordenarse la partida en la distancia de 1,200 metros (6 furlongs) sobre la pista de arena, el rápido ejemplar Skelly saltó a la delantera imponiendo un ritmo veloz, agenciando los primeros 400 metros en un exigente parcial de 22.19 segundos. Mientras el puntero distanciaba al lote por un par de cuerpos, Nakatomi corrió completamente relajado en la última posición del selecto grupo de seis competidores.

Al girar el codo definitivo e ingresar a la recta final, el retador de largo metraje Durante se desplazó con fuerza por el centro de la pista y tomó una clara ventaja en los 200 metros finales que parecía decisiva. Sin embargo, Irad Ortiz Jr. proyectó a Nakatomi por la línea cinco de la pista. El hijo de Firing Line comenzó a acortar la ventaja de los líderes con una atropellada descomunal.

En los 100 metros finales ya presionaba el segundo puesto y, en plena sentencia, liquidó la carrera a su favor. El entrenado por Wesley Ward, agenció crono de 1:09.93 para los 1,200 metros. El representante del Qatar Racing aseguró su cupo directo con todos los gastos pagos ("Win and You're In") a la prestigiosa Breeders' Cup Sprint (G1) a correrse el sábado 31 de octubre en este circuito.

Ahora el castrado de siete años tiene ocho victorias en 28 presentaciones con ganancias superiores a los $2.2 millones en el banco para sus conexiones.