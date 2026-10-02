Por la consagración: Emisael Jaramillo va por los clásicos que otorgan cupo a la Breeders’ Cup

El estelar jinete venezolano Emisael Jaramillo ratifica su extraordinario momento profesional en la hípica de los Estados Unidos. Luego de brillar con dos victorias selectivas el pasado fin de semana en el Hipódromo de Santa Anita Park, el campeón criollo mantendrá una agenda sumamente exigente durante las jornadas de viernes, saábado y domingo. Jaramillo firmó un total de 14 compromisos distribuidos entre este el fin de semana, incluyendo cuatro eventos de grado, de los cuales dos pertenecen al prestigioso programa de clasificación directa Win and You're In.

El veterano látigo buscará capitalizar estas nuevas oportunidades de alto valor en la Costa Oeste, apuntando a inscribir su nombre en las competencias mundiales de la Breeders’ Cup, programadas para finales de octubre en las pistas de Keeneland.

La primera opción dorada en la arena

La andadura selectiva para el nativo iniciará formalmente en la séptima competencia de la tarde con la disputa del prestigioso American Pharoah Stakes (G1). Esta icónica carrera, dotada con una atractiva bolsa de 300.000 dólares y reservada para potros de dos años en distancia de 1.700 metros sobre la pista de arena, funcionará como el escalón cumbre de la división. El ganador obtendrá su pase directo hacia la Breeders’ Cup Juvenile (G1).

En este compromiso, Jaramillo unirá fuerzas con el calificado entrenador Doug O’Neill a bordo del prospecto Dang Son, un defensor de las históricas sedas del Calumet Farm. La estrategia del equipo se centrará en arrebatarle el protagonismo al poderoso batallón de Bob Baffert, escuadra que tiene como punta de lanza al imbatible y millonario Hughes.

El cierre estelar en el césped de California

Por su parte, el segundo boleto con rumbo al magno evento de los Criadores se definirá a la altura de la décima carrera, prueba que bajará el telón de la cartelera del sábado en el circuito de Arcadia. Allí se escenificará una nueva edición del Rodeo Drive Stakes (G2), evento que reparte 200.000 dólares en premios y reúne a yeguas de tres o más años en un extenuante recorrido de 2.000 metros.

La competencia servirá como el filtro selectivo final sobre la pista de grama interna, escenario donde el jinete guariqueño guiará las riendas de la ruda cuatroañera Hey Jessie. La presentada por el entrenador Sean McCarthy, propiedad del Sayjay Racing, intentará desplegar su potente atropellada en los tramos finales de este extenuante trampolín de aliento largo para concretar la sorpresa y sellar el anhelado pasaporte internacional.