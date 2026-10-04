El monto sellado del 5y6 se acerca a los Mil Millones de bolívares en La Rinconada

La reunión número 39 de la temporada anual en el hipódromo La Rinconada cumple una programación de 13 carreras donde se disputó el Clásico Jockey Club de Venezuela GI en recorrido de 1.800 metros con una victoria para el importado Lured Away del entrenador Fernando Parrilli Araujo con la monta de Jhonathan Aray y el Stud Los Samanes Racing.

La Rinconada: El monto sellado del 5y6 se acerca a los Mil Millones de bolívares

La primera carrera de la jornada dominical la ganó la yegua Tianshan con la monta del jinete profesional Alfredo García Paduani y entrenado por Rafael Cartolano con un tiempo de 94 segundos en 1.500 metros.

La segunda prueba fue una victoria para Abu Pepe, con el jinete Jhonathan Aray y el entrenamiento de Gabriel Márquez con un tiempo de 73,3 en un recorrido de 1.200 metros, mientras que la tercera carrera fue ganada por el tordillo Rey Enigma con la monta de Franklin González Jr. y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo con un tiempo de 75,4 en 1.200 metros.

Por su parte, el importado Emperor d’Oro con Benito Salas y Noel Kucich en el entrenamiento, se quedó con el triunfo en la cuarta competencia con un tiempo de 67,2 en 1.100 metros, y en la quinta prueba, el triunfo fue para Gun Bolt y conducido por Johan Aranguren con un crono de 115,3 en 1.800 metros.

Mientras que la sexta prueba de las no validas, la fotografía se la tomó One Thing (BRZ) y la monta del jinete profesional internacional, Martin La Palma para el entrenador Fernando Parilli Araujo con un tiempo oficial de 89 exactos en 1.500 metros.

Para cerrar las carreras no válidas, se disputó el Clásico Jockey Club de Venezuela GI en distancia de 1.800 metros, con un premio de $189.000 a repartir, donde el importado de Lured Away de Parilli Araujo, se quedó con el triunfo bajo la monta de Jhonathan Aray para el Stud Los Samanes Racing con un tiempo de 114,1.

El monto acumulado del 5y6 Nacional fue un total de Bs. 989.280.229,00 para acercarse a la cifra de los Mil Millones de bolívares, de los cuales, Bs.534.211.323,66 se repartirán entre los cuadros ganadores con seis caballos, y poco más de 130 millones entre los cuadros ganadores con cinco.