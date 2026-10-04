La tarde de este domingo cuatro de octubre del 2026 se celebra en las instalaciones del Hipódromo Internacional La Rinconada la reunión número 39 del año con una programación de 13 carreras, y la disputa de la edición 83 del Clásico Jockey Club de Venezuela GI en 1.800 metros previo al inicio del juego del 5y6 Nacional que iniciará en la octava prueba dominical.

La Rinconada: Dupla de países campeones del mundo ganan en La Rinconada

En la sexta carrera de la tarde dominical, se corrió una prueba para ejemplares nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de cuatro y más carreras, en una distancia de 1.500 metros, donde participaron ocho purasangres por un premio de $37.180 a repartir.

La victoria se la llevó el ejemplar importado One Thing de Brasil con la monta del jinete profesional argentino Martín La Palma, quien era su monta de confianza en el Hipódromo de San Isidro en Argentina con un tiempo oficial de 89 segundos para los 1.500 metros (3 menos que el récord de 86,1)

El purasangre dejó parciales de 23,3 en 400 metros, 46 exactos en la media milla y los 1.200 metros en 70,2 para dejar un tiempo oficial de 89 flat para generar un pago de Bs.816,75 a ganador y Bs. 310,39 el place.

One Thing es un purasangre brasileño, nacido del cruce del semental Verrazano en la matrona Eiffel por Wild Event, propiedad de la sociedad Stud Transformer -Marco Antonio, el cual consigue su primera victoria en el país en tres presentaciones.

De este manera, la unión de un purasangre brasileño, con un jinete profesional argentino, permite la celebración de dos países entre los más ganadores en Copas del Mundo de futbol (Brasil con cinco, y Argentina con tres).