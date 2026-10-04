Hipismo

Así quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 04-10-2026

Lured Away se quedó con el clásico de la jornada y quedó listo para el Clásico Internacional Simón Bolivar GI

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Saúl García
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 07:59 pm
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Así quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 04-10-2026
David Urdaneta

La reunión número 39 de la temporada anual en el hipódromo La Rinconada se celebró la tarde noche de este domingo cuatro de octubre del 2026, con una programación de 13 carreras, donde en una de ellas, se disputó la edición del Clásico Jockey Club de Venezuela GI en recorrido de 1.800 metros donde la victoria la alcanzó el importado de cuatro años, Lured Away con la monta de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo y el montó sellado del 5y6 Nacional se colocó mu cerca de los Mil Millones de bólivares reacaudados.

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Los jinetes profesionales Jhonathan Aray y Frnaklin González Jr. fueron los más destacados de la reunión dominical, al conseguir cada uno, tres victorias a sus cuentas personales, y en el caso de Aray, se llevó la prueba selectiva de la programación, al ganar el Clásico Jockey Club de Venezuela GI con el importado Lured Away del entrenador Fernando Parilli Araujo.

Por su parte, González Jr. que vive una segunda etapa en el país, ganó dos pruebas del 5y6 Nacional de manera consecutiva con los ejemplares Qualitat y Srta Bulería respectivamente. Mención de honor para el jinete Benito Salas al haber conseguido su primera victoria luego de diez años de sequía. 

Mientras, que el lado de los entrenadores, la dupla de padre e hijo, Fernando Parilli padre e hijo, se quedaron con cinco de las 13 competencias, al ganar tres (Parilli Araujo) y dos Parilli Jr. donde también, hay que mencionar a los entrenadores Gabriel Márquez y Antonio Martínez, quienes duplicaron en la jronada dominical.

Los cuadros con seis ejemplares ganadores pagaron poco más de $1.700 para cada uno de los que acertaron.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO:94

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Tianshan (7) 55 Alfredo García Paduani  1.393.51
2 Rose Sensation (3) 54 L. Funez Jr. -
3 Multiverso (5) 55 F. Quevedo -
4 Gran Avelina (2) 55 J. Lugo Jr.  -
5 Loca te Pones (6) 54.5 A. Sisso -

Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 1.393,51. Placés:189,21 y 110.00. Exacta: 2.364,57. Trifecta: 2.820,48. Superfecta: 8.836,95.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Abu Pepe (5) 54,5 Jhonathan Aray  559,44
2 Deep Attack (2) 53.5 O. Medina -
3 Mahomes (1) 52 L. Funez Jr.  -
4 Zucchero (8) 53 Y. Díaz -
5 Furetto (6) 53 F. González Jr.  -

Entrenador:Gabriel Márquez. Ganador:559,44. Places: 182,72 y 270,63 Exacta: 4.816,52. Trifecta: 3.772,71. Superfecta: 33.861,35

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Rey Enigma (2) 54 Franklin González Jr. 158,83
2 Base Armador (7) 54 W. Veliz -
3 El Trueno (1) 56 J. Lugo Jr.  -
4 Ademán (5) 54 J.D Calicho -
5 The King Zeus (4) 54 O. Medina -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 158,83. Places: 158,83 y 110.00. Exacta: 359,73.Trifecta: 2.298,21. Superfecta: 2.438,91.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Emperor´D Oro (1) 58 Benito Salas 122,81
2 Papa Stefano (8) 58 A. Ybarra -
3 Anastasia Queen (5) 52 W. Veliz -
4 Lightning Spirit (7) 54,5 M. Romero -
5 Once Eleven (2) 53 J.D Calicho -

Entrenador: Noel Kucich. Ganador: 122,81. Places: 110.00 y 110.00.  Exacta:194,07. Trifecta: 452,51. Superfecta: 2.493,30.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:115,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Gun Bolt (1) 58 Johan Aranguren  317,74
2 McKellen (3) 59 R. Capriles -
3 Forrest Gump (7) 52 L. Funez Jr. -
4 Le Revele (5) 54.5 M.La Palma -
5 Yasiel (6) 54,5 J.A.Rivero -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador:317,74 Places: 125,03 y 334,13. Exacta: 1.189,96. Trifecta: 1.415,19. Superfecta: 2.332,82. Pool de 4: 4.823,61.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO:89

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 One Thing (BRZ) (4) 58 Martin La Palma  816,75
2 Magicshadow (6) 60 J. Aray -
3 Special Element (1) 60 R. Capriles -
4 Grand Mo The Firts (2) 58 I. Pimentel Jr.  -
5 Li Tre Fratelli (3) 57 S. Yanez -

Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador: 816,75. Places: 310,39  y 211,65. Exacta: 3.100,66. Trifecta: 2.606,01. Superfecta: 4.552,23.

 SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:114.1

Clásico Jockey Club de Venezuela GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Lured Away (1) 58 Jhonathan Aray 232,91
2 Sol Victoreado (4) 58 J. Lugo -
3 TimeOut (3) 58 J. Lugo Jr.  -
4 Only in America (2) 58 H. Medina -
5 Astuto (5) 55,5 I. Pimentel Jr.  -

Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador:232,91 Places:  Exacta: 788,84. Trifecta: 2.128,20 Superfecta:

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Lady Monique (8) 57 Johan Aranguren  1.130,65
2 Sizzle (2) 54 S. Yanez -
3 Four Palm Queen (4) 55 H. Medina -
4 Luna Nueva (7) 52 L. Funez Jr.  -
5 Ainhoa del Valle (5) 51,5 O. Rivas -

Entrenador:José Rafael Rojas. Ganador: 1.130,65. Places: 236,32 y 110,60. Exacta: 3.067,89. Trifecta: 7.443,14. Superfecta: 73.297,90.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO:73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Qualitat (6) 54 Franklin González Jr. 247,24
2 Drako (5) 50 Y. Caguado -
3 Lumiere (4) 50 L. Sangronis -
4 Rey Saturno (1) 54 R. Capriles -
5 Maple Grove (8) 53 W. Veliz -

Entrenador:Fernando Parilli Jr.  Ganador:247,24. Places: 146,80 y 1.046,41. Exacta: 8.899,52. Trifecta: 91.899,74. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 2.711,27. Pool de 4: 50.414,18. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Srta Buleria (4) 54 Franklin González Jr. 162,15
2 Colorada (9) 54 J.A.Rivero -
3 Pekas (3) 54 J. Aranguren  -
4 Donostia (6) 54 F. Quevedo -
5 Anna Moon (5) 53 H. Medina -

Entrenador:Fernando Parilli Jr.  Ganador: 162,15. Places: 134,24 y 191,52. Exacta: 404,20. Trifecta: 743,99. Superfecta: 1.501,76.

CUARTA VÁLIDA:DISTANCIA 1.500 MTS - TPO:95,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Online (3) Subido 50 Samuel Yanez 1.559,08
2 Vinicius Jr. (4) Subido 53 I. Pimentel Jr.  -
3 Poloroid (8) Bajado 53 J.D. Calicho -
4 High Black Cat (1) 54,5 F. González Jr. -
5 Red Time (7) 51 J.G.Contreras -

Entrenador:Ramón García Mosquera. Ganador: 1.559,08. Places: 426,55 y 157,89. Exacta: 5.089,88. Trifecta: 2.702,87. Superfecta: 13.946.13

QUINTA VÁLIDA:DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:85,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Lulu Mcjet (USA) (2) 56 Jonathan Aray  163,09
2 Coronada en Gloria (6) (PAN) 53 O. Rivas -
3 Mezcal (5) 53 F. Quevedo -
4 Divina Providencia (1) 54 J.D.Calicho -
5 Catira Zeta (8) 53 Y. Díaz -

Entrenador: Antonio Martínez. Ganador: 163,09. Places: 158,23 y 743,35. Exacta: 1.624,71. Trifecta: 8.573,95. Superfecta: 61.703,80.

SEXTA VÁLIDA:DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:88,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 King Fray (1) 54,5 Francisco Urdaneta 760,68
2 El Gran Joshue (13) 54,5 F. González Jr. -
3 Niño del Cielo (7) 55 J.C. Mundo -
4 Triunfante (11) 54.5 J. Lugo -
5 El de Lola (10) 53 J.A.Rivero -

Entrenador:Antonio Martínez Ganador:760,68. Places: 378,93 y 428,77. Exacta:11.920,62. Trifecta: 11.810,02. Superfecta: 135.096,08.Triple Apuesta: 9.861,17. Súper Pool de 4: 33.579,60. Doble Perfecta: 19.230,07. 5y6 Nacional *5* (7380) Bs.18.766,84. 5y6 Nacional *6* ( 346)  Bs.1.543.968,19. Loto Hípico: Bs. 3.904,70

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