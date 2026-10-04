Así quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 04-10-2026

La reunión número 39 de la temporada anual en el hipódromo La Rinconada se celebró la tarde noche de este domingo cuatro de octubre del 2026, con una programación de 13 carreras, donde en una de ellas, se disputó la edición del Clásico Jockey Club de Venezuela GI en recorrido de 1.800 metros donde la victoria la alcanzó el importado de cuatro años, Lured Away con la monta de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo y el montó sellado del 5y6 Nacional se colocó mu cerca de los Mil Millones de bólivares reacaudados.
NOTAS RELACIONADAS
La Rinconada: Más destacados y resultados del domingo en La Rinconada
Los jinetes profesionales Jhonathan Aray y Frnaklin González Jr. fueron los más destacados de la reunión dominical, al conseguir cada uno, tres victorias a sus cuentas personales, y en el caso de Aray, se llevó la prueba selectiva de la programación, al ganar el Clásico Jockey Club de Venezuela GI con el importado Lured Away del entrenador Fernando Parilli Araujo.
Por su parte, González Jr. que vive una segunda etapa en el país, ganó dos pruebas del 5y6 Nacional de manera consecutiva con los ejemplares Qualitat y Srta Bulería respectivamente. Mención de honor para el jinete Benito Salas al haber conseguido su primera victoria luego de diez años de sequía.
Mientras, que el lado de los entrenadores, la dupla de padre e hijo, Fernando Parilli padre e hijo, se quedaron con cinco de las 13 competencias, al ganar tres (Parilli Araujo) y dos Parilli Jr. donde también, hay que mencionar a los entrenadores Gabriel Márquez y Antonio Martínez, quienes duplicaron en la jronada dominical.
Los cuadros con seis ejemplares ganadores pagaron poco más de $1.700 para cada uno de los que acertaron.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO:94
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tianshan (7)
|55
|Alfredo García Paduani
|1.393.51
|2
|Rose Sensation (3)
|54
|L. Funez Jr.
|-
|3
|Multiverso (5)
|55
|F. Quevedo
|-
|4
|Gran Avelina (2)
|55
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|Loca te Pones (6)
|54.5
|A. Sisso
|-
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 1.393,51. Placés:189,21 y 110.00. Exacta: 2.364,57. Trifecta: 2.820,48. Superfecta: 8.836,95.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Abu Pepe (5)
|54,5
|Jhonathan Aray
|559,44
|2
|Deep Attack (2)
|53.5
|O. Medina
|-
|3
|Mahomes (1)
|52
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Zucchero (8)
|53
|Y. Díaz
|-
|5
|Furetto (6)
|53
|F. González Jr.
|-
Entrenador:Gabriel Márquez. Ganador:559,44. Places: 182,72 y 270,63 Exacta: 4.816,52. Trifecta: 3.772,71. Superfecta: 33.861,35
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Rey Enigma (2)
|54
|Franklin González Jr.
|158,83
|2
|Base Armador (7)
|54
|W. Veliz
|-
|3
|El Trueno (1)
|56
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|Ademán (5)
|54
|J.D Calicho
|-
|5
|The King Zeus (4)
|54
|O. Medina
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 158,83. Places: 158,83 y 110.00. Exacta: 359,73.Trifecta: 2.298,21. Superfecta: 2.438,91.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Emperor´D Oro (1)
|58
|Benito Salas
|122,81
|2
|Papa Stefano (8)
|58
|A. Ybarra
|-
|3
|Anastasia Queen (5)
|52
|W. Veliz
|-
|4
|Lightning Spirit (7)
|54,5
|M. Romero
|-
|5
|Once Eleven (2)
|53
|J.D Calicho
|-
Entrenador: Noel Kucich. Ganador: 122,81. Places: 110.00 y 110.00. Exacta:194,07. Trifecta: 452,51. Superfecta: 2.493,30.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:115,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gun Bolt (1)
|58
|Johan Aranguren
|317,74
|2
|McKellen (3)
|59
|R. Capriles
|-
|3
|Forrest Gump (7)
|52
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Le Revele (5)
|54.5
|M.La Palma
|-
|5
|Yasiel (6)
|54,5
|J.A.Rivero
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador:317,74 Places: 125,03 y 334,13. Exacta: 1.189,96. Trifecta: 1.415,19. Superfecta: 2.332,82. Pool de 4: 4.823,61.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO:89
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|One Thing (BRZ) (4)
|58
|Martin La Palma
|816,75
|2
|Magicshadow (6)
|60
|J. Aray
|-
|3
|Special Element (1)
|60
|R. Capriles
|-
|4
|Grand Mo The Firts (2)
|58
|I. Pimentel Jr.
|-
|5
|Li Tre Fratelli (3)
|57
|S. Yanez
|-
Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador: 816,75. Places: 310,39 y 211,65. Exacta: 3.100,66. Trifecta: 2.606,01. Superfecta: 4.552,23.
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:114.1
Clásico Jockey Club de Venezuela GI
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Lured Away (1)
|58
|Jhonathan Aray
|232,91
|2
|Sol Victoreado (4)
|58
|J. Lugo
|-
|3
|TimeOut (3)
|58
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|Only in America (2)
|58
|H. Medina
|-
|5
|Astuto (5)
|55,5
|I. Pimentel Jr.
|-
Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador:232,91 Places: Exacta: 788,84. Trifecta: 2.128,20 Superfecta:
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Lady Monique (8)
|57
|Johan Aranguren
|1.130,65
|2
|Sizzle (2)
|54
|S. Yanez
|-
|3
|Four Palm Queen (4)
|55
|H. Medina
|-
|4
|Luna Nueva (7)
|52
|L. Funez Jr.
|-
|5
|Ainhoa del Valle (5)
|51,5
|O. Rivas
|-
Entrenador:José Rafael Rojas. Ganador: 1.130,65. Places: 236,32 y 110,60. Exacta: 3.067,89. Trifecta: 7.443,14. Superfecta: 73.297,90.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO:73.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Qualitat (6)
|54
|Franklin González Jr.
|247,24
|2
|Drako (5)
|50
|Y. Caguado
|-
|3
|Lumiere (4)
|50
|L. Sangronis
|-
|4
|Rey Saturno (1)
|54
|R. Capriles
|-
|5
|Maple Grove (8)
|53
|W. Veliz
|-
Entrenador:Fernando Parilli Jr. Ganador:247,24. Places: 146,80 y 1.046,41. Exacta: 8.899,52. Trifecta: 91.899,74. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 2.711,27. Pool de 4: 50.414,18. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Srta Buleria (4)
|54
|Franklin González Jr.
|162,15
|2
|Colorada (9)
|54
|J.A.Rivero
|-
|3
|Pekas (3)
|54
|J. Aranguren
|-
|4
|Donostia (6)
|54
|F. Quevedo
|-
|5
|Anna Moon (5)
|53
|H. Medina
|-
Entrenador:Fernando Parilli Jr. Ganador: 162,15. Places: 134,24 y 191,52. Exacta: 404,20. Trifecta: 743,99. Superfecta: 1.501,76.
CUARTA VÁLIDA:DISTANCIA 1.500 MTS - TPO:95,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Online (3) Subido
|50
|Samuel Yanez
|1.559,08
|2
|Vinicius Jr. (4) Subido
|53
|I. Pimentel Jr.
|-
|3
|Poloroid (8) Bajado
|53
|J.D. Calicho
|-
|4
|High Black Cat (1)
|54,5
|F. González Jr.
|-
|5
|Red Time (7)
|51
|J.G.Contreras
|-
Entrenador:Ramón García Mosquera. Ganador: 1.559,08. Places: 426,55 y 157,89. Exacta: 5.089,88. Trifecta: 2.702,87. Superfecta: 13.946.13
QUINTA VÁLIDA:DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:85,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Lulu Mcjet (USA) (2)
|56
|Jonathan Aray
|163,09
|2
|Coronada en Gloria (6) (PAN)
|53
|O. Rivas
|-
|3
|Mezcal (5)
|53
|F. Quevedo
|-
|4
|Divina Providencia (1)
|54
|J.D.Calicho
|-
|5
|Catira Zeta (8)
|53
|Y. Díaz
|-
Entrenador: Antonio Martínez. Ganador: 163,09. Places: 158,23 y 743,35. Exacta: 1.624,71. Trifecta: 8.573,95. Superfecta: 61.703,80.
SEXTA VÁLIDA:DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:88,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|King Fray (1)
|54,5
|Francisco Urdaneta
|760,68
|2
|El Gran Joshue (13)
|54,5
|F. González Jr.
|-
|3
|Niño del Cielo (7)
|55
|J.C. Mundo
|-
|4
|Triunfante (11)
|54.5
|J. Lugo
|-
|5
|El de Lola (10)
|53
|J.A.Rivero
|-
Entrenador:Antonio Martínez Ganador:760,68. Places: 378,93 y 428,77. Exacta:11.920,62. Trifecta: 11.810,02. Superfecta: 135.096,08.Triple Apuesta: 9.861,17. Súper Pool de 4: 33.579,60. Doble Perfecta: 19.230,07. 5y6 Nacional *5* (7380) Bs.18.766,84. 5y6 Nacional *6* ( 346) Bs.1.543.968,19. Loto Hípico: Bs. 3.904,70