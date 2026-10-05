Fuera de las pistas: La Junta Comisarial aplica suspensión a destacado fusta en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada celebró la tarde de este domingo 5 de octubre la reunión número 39 de la temporada. La cartelera de 13 competencias tuvo su punto cumbre en la edición 2026 del Clásico "Jockey Club de Venezuela" (Grado I), prueba especial sobre 1.800 metros para ejemplares de tres y más años donde el importado Lured Away (USA) impuso su ley.

La Rinconada: Suspenden por una semana a jockey profesional en La Rinconada

Este lunes, la Junta Nacional de Comisarios por medio del Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer mediante las resoluciones finales de la reunión 39 donde se ha informado de conocimiento público, la sanción de suspensión por una semana a un jockey profesional.

SUSPENSIÓN DE JINETE POR PARARSE ANTES DE LA LÍNEA DE LLEGADA

"Vista la conducción del Jinete FRANCISCO QUEVEDO (DONOSTIA (USA) Nº06), donde deja de exigir y se levanta de su cabalgadura. esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de una (01) SEMANA al Jinete FRANCISCO QUEVEDO desde el 12-10- 2026 hasta el 19-10-2026, ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras."

Cabe destacar que el fusta acumula 23 triunfos en la presente campaña de La Rinconada. Sin embargo, la sanción obedece a los hechos ocurridos durante la tercera válida de la tarde, competencia que conquistó la yegua importada Srta. Bulería (4) y en la cual el profesional cruzó la meta en la cuarta posición a bordo de Donostia (USA) (6)