Tres triunfos y cifras al alza: La gran tarde de Franklin González Jr. en la reunión 39

La reunión 39 ofreció una jornada inolvidable en el Hipódromo La Rinconada. Entre los momentos más destacados figuró el regreso al triunfo del jinete Benito Salas tras diez años de espera y la victoria de Lured Away en el Clásico Jockey Club de Venezuela. Asimismo, el preparador Fernando Parilli firmó un triplete de victorias, logro que compartieron los fustas Jhonathan Aray y Franklin González Jr.

La Rinconada:Tres triunfos de impacto en la reunión 39

El látigo Franklin González Jr. vivió su mejor tarde desde su vuelta al hipismo venezolano. Su faena victoriosa comenzó en la tercera competencia por intermedio de Rey Enigma, ejemplar presentado por Fernando Parilli para las sedas del stud "Linda Abril".

Más tarde, el fusta mantuvo el ritmo en el tramo final de la reunión. En la novena carrera guio al triunfo a Qualitat, e inmediatamente después repitió la dosis con Srta Bulería. Ambos ejemplares contaron con la preparación de Fernando Parilli Jr. y lucieron los colores del stud "ZM".

Este destacado desempeño marca la primera vez que González Jr. suma tres lauros en una misma reunión tras su regreso al país, un hito que reafirma su ascenso en el óvalo de Coche.

Las estadísticas de Franklin González Jr. en La Rinconada

Con estas tres fotografías en la reunión 39, el látigo consolida su presencia entre los fustas más efectivos de la temporada. Sus cifras actuales reflejan un sólido rendimiento en sus compromisos montados:

Con estas tres fotografías en la reunión 39, el látigo consolida su presencia entre los fustas más efectivos de la temporada. Hasta el momento, el profesional suma 6 victorias, 4 segundos lugares y 3 terceros puestos. Estos números se traducen en un sólido 18 por ciento de victorias, un 39 por ciento de figuraciones entre los tres primeros lugares del marcador y un sobresaliente 50 por ciento de efectividad sobre los ejemplares favoritos.