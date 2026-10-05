De perdedores a ganadores de 2 y 3: Gun Bolt ratifica su clase e impone su pedigree en La Rinconada

La hípica venezolana recibió una noticia de alto impacto genético con la incorporación del purasangre Gun Bolt, un ejemplar cuya adquisición despertó enormes expectativas desde el primer momento gracias a un pedígree digno de admiración. La llegada de un corredor con semejante caudal sanguíneo representa un sólido espaldarazo a la calidad del espectáculo en el país.

Criado en el prestigioso haras Calumet Farm, este alazán de tres años registró apenas dos actuaciones en el hipódromo de Oaklawn Park, Estados Unidos, antes de su viaje a Venezuela. Su compra se concretó en una subasta digital por un monto de 10.000 dólares, cifra que, frente a su estirpe genealógica, perfila a este alazán como una inversión estratégica de incalculable valor.

La principal carta de presentación de Gun Bolt radica en su progenitor: el afamado e imbatible Candy Ride. Este semental argentino dejó una marca imborrable en las pistas con un récord perfecto de seis triunfos en igual número de salidas, mérito que trasladó de forma masiva a la reproducción hasta consolidarse como uno de los grandes "jefes de raza" de la hípica mundial. La presencia de un hijo directo de este coloso en suelo nacional garantiza una valiosa cuota de velocidad y resistencia para las competencias de aliento.

Una línea materna probada en la máxima exigencia

Por el lado materno, la calidad de Gun Bolt resulta igualmente excepcional. El tordillo es hijo de la ganadora clásica Dancing Afleet, yegua que demostró su casta con tres victorias en solo seis presentaciones, triunfo que incluyó el prestigioso Delaware Oaks (Grado II). Asimismo, Dancing Afleet probó su efectividad en la crianza al producir a Bourbonic, ganador del Wood Memorial Stakes (Grado II) con una producción monetaria superior a los 700.000 dólares.

Este respaldo genético se extiende hasta su abuelo materno, el incansable Afleet Alex. Campeón en las pistas norteamericanas, acumuló premios por más de 2.5 millones de dólares tras conquistar ocho victorias en doce compromisos. Su palmarés incluye gemas de la hípica estadounidense como el Preakness Stakes (Grado I) y el Belmont Stakes (Grado I), además del Hopeful Stakes (Grado I) y el Arkansas Derby (Grado II). La capacidad de Afleet Alex para brillar en recintos de la talla de Saratoga, Pimlico y Belmont Park otorga una solidez indiscutible a la sangre del pupilo.

Un estreno arrollador y un futuro prometedor en la arena de Coche

Su primera actuación en el óvalo de La Rinconada confirmó las mejores impresiones. El pasado 6 de septiembre de este año, el pupilo del entrenador Gabriel Márquez cruzó la meta con un galope categórico y una ventaja de al menos seis cuerpos sobre sus rivales. En aquella oportunidad, los aficionados en las tribunas presenciaron a un ejemplar con ansias de pista que, incluso después de la raya, mantuvo su paso arrollador.

Para su segunda presentación en el óvalo capitalino, la exigencia subió de nivel. Tras dejar atrás el lote de perdedores, el alazán ascendió de inmediato a medirse frente a ganadores de dos y tres competencias con la monta del mismo Johan Aranguren. Gun Bolt demuestra una evolución constante en cada salida; su físico y su linaje sugieren que atraviesa un proceso de maduración idóneo para asumir retos de mayor envergadura y escalar hacia la cúspide del turf nacional.