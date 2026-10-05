Lured Away catapulta a Jhonathan Aray hacia una nueva hazaña histórica en La Rinconada

Tal y como se anunció durante la semana, el jinete Jhonathan Aray se presentaba como el único profesional entre los competidores con la oportunidad matemática de igualar una hazaña reservada para un selecto grupo de leyendas hípicas. El fusta consumó la proeza tras adjudicarse la nueva edición del Clásico Jockey Club de Venezuela (Grado I) por intermedio del ejemplar Lured Away, el cual paró los cronómetros en un tiempo oficial de 114.1 bajo la preparación del experimentado entrenador Fernando Parilli Araujo.

Una prueba de enorme tradición en Coche: Grado Uno Victorias

La mítica competencia no solo representó el evento central del domingo por su relevancia en la pista y por la cotizada bolsa de premios a repartir, sino que también ostentaba un riquísimo legado histórico. En los registros del óvalo de La Rinconada destacan cuatro gigantes del látigo que compartían la marca máxima de victorias en esta justa de grado:

Laffit Pincay (padre): El inolvidable fusta conquistó la prueba en cuatro oportunidades. Inscribió su nombre en los años 1943, 1945, 1962 y 1965 sobre los lomos de Robby, Incauto, Primordial y Arabian Sun.

Jesús "El Negro" Cruz: Mítico profesional del látigo que dominó la contienda en 1952, 1953, 1954 y 1973 con los ejemplares Regalón, Íntegro, Coloso y Châtiment.

Juan Vicente Tovar: El supercampeón de la hípica venezolana alzó el trofeo en 1979 con Para Rato, 1982 con Tajoreal, 1984 con Sky Rod y 1986 al lado del recordado Winton.

Richard Bracho: Completó el grupo de máximos ganadores tras sus victorias en 1988 con The Other, 2006 con Fleming, y un inolvidable doblete con el campeón Taconeo en las ediciones de 2007 y 2011.

Aray ante la oportunidad de inscribir su nombre entre los inmortales

Dentro de la lista de fustas que participaron en la edición de la tarde del domingo, solo Jhonathan Aray contaba con la opción real de igualar el récord de esas cuatro leyendas de la profesión. Aray ostentaba en su historial tres triunfos en el Clásico Jockey Club de Venezuela: el primero conseguido en 2014 a bordo de Love And Music, el segundo en 2023 con Templario y el tercero en la temporada 2025 sobre el importado Special Element.

Esa cuarta victoria ubicó de inmediato al fusta en el selecto grupo de los jinetes más laureados en la historia de este evento de Grado I. De este modo, el profesional tocó la gloria junto a Lured Away, un hijo de Entice en Skindy por Skip Away que logró su primer triunfo en la arena de Coche bajo la preparación de Fernando Parilli Araujo. Esta actuación representó el sello definitivo para una proeza memorable e inscribió su firma al lado de las grandes leyendas del látigo.