Jhonathan Aray mete tres fuetazos y empareja la estadística en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada celebró este domingo 04 de octubre la trigésima novena reunión de la temporada, con una programación de trece carreras, que incluyó una prueba selectiva de grado uno: Clásico Jockey Club de Venezuela” (GI) ganado por el ejemplar importado Lured Away con la monta de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo en recorrido de 1.800 metros.

Asimismo, el monto sellado y recolectado para el juego del del 5y6 Nacional fue Bs. 970.614.349,00 convirtiéndolo en una nueva cifra en recaudación de la presente temporada. Los ganadores con cinco fueron un total de (7380) tickets acertados, para un premio de Bs. 18.766,84 mientras que un total de (346) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 1.543.968,19.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias

La jornada dominical en el óvalo de Coche tuvo como protagonista al jinete profesional Jhonathan Aray que para esta ocasión tuvo la oportunidad de subir al recinto de ganadores hasta en tres ocasiones por intermedio de los ejemplares: Abu Pepe, Lured Away (USA) y Lulu McJet (USA).

(ABU PEPE)

(LURED AWAY) (USA)

De esta manera, gracias a este triplete, Aray empata la estadística de jinetes con Jaime "El Pocho" Lugo, quien no corrió con suerte en sus compromisos del domingo.

Ya cumplida treinta y nueve fechas de carreras de la temporada así van las cosas:

1 Jhonathan Aray y Jaime Lugo con 35 victorias.

2 Robert Capriles con 31 victorias.

3 Jaime Lugo Jr. con 30 victorias.

4 Oliver Medina con 26 victorias.

5 Yoelbis González con 24 victorias.