Sello brasileño en Coche: One Thing (BRZ) coquetea con la marca de Don Eusebio en los 1.500 metros

La presencia de la caballada foránea marcó la pauta durante la más reciente jornada en el Hipódromo La Rinconada. De las trece competencias disputadas en la reunión, seis quedaron en poder de ejemplares importados. El momento cumbre para este grupo llegó a la altura de la quinta carrera de la tarde, competencia especial reservada para caballares nacionales e internacionales de cinco y más años, ganadores de cuatro o más carreras.

La prueba se celebró en trayecto de 1.500 metros con una nómina de ocho participantes que salieron en busca de una jugosa bolsa adicional de 37.180 dólares a repartir.

La Palma y One Thing (BRZ) firmaron una exhibición de velocidad

En este compromiso reapareció el fusta invitado de la jornada, el argentino Martín La Palma, quien asumió la conducción del zaino One Thing (BRZ), defensor de los colores del Stud "Transformers-Marco Antonio". El pistero con historial previo en el Hipódromo de San Isidro en Argentina, donde desarrolló la mayor parte de su campaña sobre pistas de grama afrontó apenas su tercera presentación sobre la arena de Coche.

Bajo la eficaz preparación del entrenador Fernando Parilli Araujo, el nieto de Wild Event salió con decisión a enseñar el camino desde el propio salto inicial. Mantuvo un dominio absoluto a lo largo del trayecto y no cedió el liderato en ningún tramo de la carrera. Con este triunfo, el pupilo de Parilli mejoró su campaña a un total de cinco victorias en 18 actuaciones.

Registro histórico al borde del récord en los 1.500 metros

Más allá del contundente triunfo, lo más relevante de la exhibición radicó en la contundencia de los relojes. El brasileño marcó parciales oficiales de 23.3 en los primeros 400 metros, 46.0 en los 800 y 70.2 para los 1.200, hasta detener el cronómetro en un tiempo final de 89.0 exactos para los 1.500 metros.

Sistema Gmax: Caballo Brasil Tiempo La Rinconada

Al analizar dichos registros bajo el criterio tradicional de cronometraje previo a la implementación del sistema GMAX, la marca equivalente se ubica en 87.0 exactos. Esta cifra colocó a One Thing (BRZ) a solo cuatro quintos del récord de la distancia, marca que ostenta el recordado ejemplar Don Eusebio desde el 29 de octubre del año 2006.

El turf nacional se encuentra ante un corredor de enorme clase, que solo requiere salud para mantener su ritmo arrollador y brindar nuevas alegrías a la afición hípica venezolana.