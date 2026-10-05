Hipismo

Sin sobresaltos en la cima: Así queda la tabla de entrenadores tras la jornada en Coche

El más destacado de la R39 fue el experimentado Parilli Araujo quien sumó trio de triunfos que incluyen la prueba de grado uno  

Por

Gustavo Mosqueda
Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 11:18 am
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Sin sobresaltos en la cima: Así queda la tabla de entrenadores tras la jornada en Coche
Foto: José Antonio Aray

Una emocionante jornada hípica se vivió este domingo en el Hipódromo La Rinconada. El óvalo de Coche le dio la bienvenida al mes de octubre con la reunión 39, cartelera de 13 competencias que incluyó el estelar Clásico "Jockey Club de Venezuela" (Grado I) sobre 1.800 metros. En esa justa se impuso el importado Lured Away, conducido por Jhonathan Aray y presentado por Fernando Parilli Araujo.

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Nueva cifra en la recaudación del 5y6 y masivo reparto de dividendos

Varias sorpresas marcaron la pauta en el 5y6 nacional y dispararon el pago de los cuadros ganadores. La afición hípica ratificó su respaldo con un nuevo récord de recaudación el octavo consecutivo, muestra contundente de la solidez que mantiene el juego de las mayorías cada domingo.

  • Combinaciones con seis aciertos: Un total de (346) boletos completaron los seis de la fama, triunfo que reportó un dividendo exacto de Bs 1.543.968,19 para cada formulario ganador.
  • Formularios con cinco aciertos: Un grupo de (7380) combinaciones logró acertar cinco ejemplares, lo que derivó en un pago de Bs 18.766,84 por boleto.

Fernando Parilli Araujo: Mas destacado R39 La Rinconada

El experimentado entrenador tuvo una tarde brillante con trio de triunfos que lo permite aumentar la cantidad de triunfos de por vida y ahora son 1404 gracias a las visitas en el recinto de ganadores por intermedio de: Rey Enigma, One Thing (BRZ) y Lured Away (USA).

                                      

(REY ENIGMA)

                 

(ONE THING) (BRZ)

                

(LURED AWAY) (USA)

Por su parte, Riccardo D’Angelo no pudo ensillar a ningún ejemplar ganador en esta jornada. Pese a ello, el entrenador conserva el primer lugar de la tabla con bastante holgura.

Tabla de entrenadores: Cumplida la R39 Temporada La Rinconada

  1. Riccardo D’Angelo con 48 victorias.
  2. Fernando Parilli Tota con 34 victorias.
  3. Gabriel Márquez con 30 victorias.
  4. Carlos Luis Uzcátegui con 26 victorias.
  5. Humberto Correia Fernando Parilli Araujo con 22 victorias.

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