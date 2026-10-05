El Clásico Jockey Club selló la tarde dorada de Fernando Parilli en La Rinconada

La reunión número 39 en el Hipódromo La Rinconada ofreció una jornada hípica memorable. Entre las emociones del domingo destacaron la emotiva victoria del jinete Benito Salas tras diez años de sequía y el histórico logro de Jhonathan Aray en el Clásico Jockey Club de Venezuela, al igualar el récord de cuatro triunfos de leyendas como Juan Vicente Tovar, Juan Eduardo Cruz y Laffit Pincay Jr. Sin embargo, el gran estelar entre los entrenadores fue Fernando Parilli, quien conquistó tres victorias y llegó a 22 triunfos en la temporada.

La Rinconada:Triplete dorado y victoria en el Clásico Jockey Club de Venezuela

La efectividad del establo de Parilli comenzó temprano en la jornada. La faena inició en la segunda competencia con el triunfo del ejemplar Rey Enigma, perteneciente al stud "Linda Abril", bajo la conducción del jinete Franklin González Jr. Más tarde, en la sexta carrera, su cuadra sumó su segundo lauro gracias al ejemplar brasileño One Thing, bajo la guía del jockey argentino Martín La Palma para los colores del stud "Transformer-Marco Antonio".

El broche de oro llegó en la prueba central de la tarde. Parilli se llevó todos los reflectores al adjudicarse la edición 83 del Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) de la mano del caballo Lured Away, en impecable yunta con Jhonathan Aray para la seda del stud "Los Samanes Racing".

La Rinconada:Las estadísticas de la campaña de Fernando Parilli

Con estos tres triunfos, el preparador ostenta 22 victorias en el año y destaca con 5 éxitos selectivos de grado, entre los que figuran los clásicos Andrés Bello (G2), Asamblea Nacional (G2), Prensa Hípica Nacional (G1), Joaquín Crespo (G1) y el reciente Jockey Club de Venezuela (G1).

En términos estadísticos, Parilli exhibe un rendimiento sobresaliente en la campaña actual: