El gran estreno de Lulu McJet (USA) ratifica el talento del entrenador Antonio Sebastián Martínez en La Rinconada

La constancia y el trabajo arduo rinden sus frutos en la arena de Coche. Con apenas 24 años de edad, el joven entrenador Antonio Sebastián Martínez consolida su camino en el óvalo de La Rinconada a fuerza de dedicación diaria.

Detrás de sus resultados no existe la casualidad: El profesionalismo de Martínez exige jornadas que inician a primera hora de la mañana con la supervisión minuciosa de cada detalle en la cuadra, sumado a la coordinación de los ejercicios de galope y la valiosa labor de su equipo de trabajo. Esa entrega absoluta se tradujo en una jornada perfecta de dos triunfos en igual número de compromisos presentados.

Lulu McJet (USA) destruyó los relojes y marcó un hito histórico

El primer momento estelar de la tarde llegó en la quinta válida del juego del 5 y 6, en una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras. La castaña Lulu McJet (USA), conducida por el fusta Jhonathan Aray, dio un verdadero espectáculo de velocidad y clase. La pupila de Martínez dominó a sus rivales a voluntad y cruzó la meta con una impactante ventaja de 24 cuerpos, completamente desarmada y sin la menor exigencia de su jinete.

Nacida y criada en las praderas de Kentucky, la importada superó un registro histórico en Coche. Su triunfo por 24 cuerpos sobre el segundo lugar rebasó la marca de 21 cuerpos y 3/4 que impuso el ejemplar Juan Valdez sobre Zarazeño durante la temporada 2025, para consagrarse así como el margen de victoria más abultado en este tipo de lotes dentro del óvalo capitalino.

Efectividad total y la victoria número diez de la campaña

Para cerrar con broche de oro la jornada del domingo, Martínez y su equipo de trabajo bajaron el telón en la prueba de cierre por intermedio del ejemplar King Fray. Con una salida rauda desde el aparato, el tresañero corredor tomó la punta de principio a fin sin dar tregua a sus perseguidores, hasta detener los relojes en un crono de 88.2 para los 1.500 metros.

Con este triunfo categórico, Antonio Sebastián Martínez alcanzó la cifra de diez victorias en la presente temporada hípica donde se incluyen eventos selectivos, con una efectividad de 100% en la reunión y una proyección que lo perfila como uno de los entrenadores de mayor futuro en el turf venezolano.