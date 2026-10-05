Jinete multado en La Rinconada tras este suceso en la reunión N°39

La prueba estelar de la jornada 39 en el óvalo de Coche consagró a Lured Away en el Clásico Jockey Club de Venezuela (G1). Bajo la tutela de Fernando Parilli Araujo y guiado por Jhonathan Aray, el pupilo del stud "Los Samanes Racing" conquistó su primer lauro en pistas nacionales. El corredor es un hijo de Enticed en la yegua Skindy (por Skip Away), criado en Kentucky.

El INH publica la hoja de resoluciones tras cada reunión

Los días lunes tras la culminación de la jornada, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difunde mediante sus plataformas digitales el reporte oficial de los comisarios. Este informe detalla pormenorizadamente las incidencias de cada carrera, incluyendo las declaraciones de los jinetes sobre contratiempos como tropiezos, malas salidas, problemas en el trayecto, pérdida del látigo, entre otras cosas, ofreciendo a los aficionados total claridad sobre los incidentes y las decisiones del arbitraje.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

En la octava competencia, que tuvo hora de inicio a las 4:15 p. m., la Junta Nacional de Comisarios estableció lo siguiente:

RECLAMO INFUNDADO (POR JINETE) El jinete LUIS FUNEZ JR (LUNA NUEVA Nº 07) presentó RECLAMO en contra del jinete JOHAN ARANGUREN (LADY MONIQUE (USA) Nº 08). Vista la repetición de la prueba a través del Video Tape, analizado como ha sido su desarrollo y en virtud de no observarse elementos de convicción que avalen dicho reclamo, esta Junta de Comisarios DECIDE: DESESTIMARLO y SANCIONAR con MULTA al jinete LUIS FUNEZ JR por lo infundado de su reclamo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del Reglamento Nacional de Carreras.