¡La hípica mundial se rinde ante un gigante contemporáneo! En una decisión unánime que redefine los libros de historia, el jinete británico Ryan Moore ha sido elegido para ingresar oficialmente al prestigioso British Racing Hall of Fame. La consagración de este titán de las pistas se llevará a cabo por todo lo alto el próximo 17 de octubre en el legendario hipódromo de Ascot, en el marco del aclamado Qatar Racing British Champions Day. La información se dio a conocer mediante un comunicado de prensa en distintos portales hípicos del mundo.

Estados Unidos: Uno de los mejores jinetes del mundo es exaltado al Hal of Fame del turf británico

La trayectoria de Moore es el reflejo de una consistencia de otro planeta en el exigente universo del turf. Con más de dos décadas compitiendo al más alto nivel internacional, su palmarés intimida a cualquiera:

Más de 3,400 victorias cosechadas en los hipódromos más competitivos del planeta.

cosechadas en los hipódromos más competitivos del planeta. Aproximadamente 230 triunfos en carreras de Grupo 1 / Grade 1 , la máxima categoría del hipismo mundial.

, la máxima categoría del hipismo mundial. Tres veces Campeón de Jinetes en Gran Bretaña.

Su excelsa capacidad para adaptarse y dominar diferentes jurisdicciones hípicas lo ha llevado a conquistar los eventos de mayor relevancia internacional, incluyendo el prestigioso Epsom Derby (G1), el exigente Prix de l'Arc de Triomphe (G1) en Francia, la multitudinaria Melbourne Cup (G1) en Australia y las millonarias jornadas de la Breeders' Cup (16) en Estados Unidos.

La alianza dorada con Ballydoyle

Una parte fundamental de este viaje a la inmortalidad deportiva ha sido su estrecha e histórica vinculación con el entrenador Aidan O'Brien y el poderoso imperio de Ballydoyle. Como el jinete principal de esta legendaria operación, Moore ha sido el encargado de guiar a los mejores purasangres del mundo, consolidándose como el piloto más cotizado de su generación en la escena global.