Ryan Moore busca su quinto Epsom Derby: Confirmada su monta para el sábado en la segunda corona británica

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El jinete británico Ryan Moore quedó oficialmente confirmado para conducir al gran favorito, Benvenuto Cellini, este sábado en la edición 247 del Epsom Derby Gr 1. Tras despejarse las dudas sobre la estrategia de la cuadra de Aidan O'Brien, el jockey estrella de Ballydoyle se concentrará de forma exclusiva en la mítica prueba inglesa, donde buscará alcanzar el histórico hito moderno de cinco victorias en la carrera más importante del turf mundial.

Epsom Derby: Confirmada la monta de Ryan Moore para el sábado en el Derby Gr 1

Existían dudas sobre qué ejemplar elegiría Moore, dado que también venía de ganar con el cotizado Constitution River en las pruebas preparatorias de Chester. Sin embargo, la cuadra de Aidan O'Brien destinó a Constitution River a competir en Francia, donde Moore lo llevó a la victoria el pasado domingo en el Prix du Jockey Club (Derby Francés).

Al quedar fuera de la ecuación el compromiso francés, los registros oficiales de The Jockey Club y los reportes de aceptación de la prensa hípica como The Mirror confirman que Ryan Moore estará a bordo de Benvenuto Cellini

De cruzar la meta en primer lugar este sábado, Moore sumará su quinto Derby de Epsom y se unirá a la selecta y legendaria lista de los jockeys que han ganado la prueba en cinco oportunidades en la historia de la hípica británica. El piloto de 42 años ya acaricia la gloria gracias a sus conquistas previas con Workforce (2010), Ruler of the World (2013), Auguste Rodin (2023) y la soberbia demostración junto a City Of Troy (2024). Un nuevo triunfo consolidará su nombre en el altar eterno de la emblemática pista de Epsom Downs.

Jinetes históricos con exactamente cinco victorias en el Epsom Derby

En toda la historia de la competencia, solo cuatro jinetes han logrado plantarse en la cifra exacta de cinco triunfos: