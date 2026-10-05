Conozca el motivo por el cual suspendieron a este ejemplar tras la reunión N°39 en La Rinconada

El triunfo de Lured Away en el Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) representó el hito central de la reunión 39 en La Rinconada. El zaino estadounidense, hijo de Enticed en Skindy por Skip Away, contó con la conducción de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo. Con esta actuación, el importado de la divisa "Los Samanes Racing" estrenó su casillero de victorias en el hipismo venezolano.

El INH publica la hoja de resoluciones tras cada reunión

Los días lunes tras la culminación de la jornada, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difunde mediante sus plataformas digitales el reporte oficial de los comisarios. Este informe detalla pormenorizadamente las incidencias de cada carrera, incluyendo las declaraciones de los jinetes sobre contratiempos como tropiezos, malas salidas, problemas en el trayecto, pérdida del látigo, entre otras cosas, ofreciendo a los aficionados total claridad sobre los incidentes y las decisiones del arbitraje.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

En la décima competencia, que tuvo hora de inicio a las 5:15 p. m., la Junta Nacional de Comisarios estableció lo siguiente:

SUSPENSIÓN POR NO CUADRAR: En relación con el retiro del ejemplar MIYE (USA) Nº 01, esta Junta de Comisarios acuerda en base a lo establecido en el Articulo 39 del Reglamento Nacional de Carreras, PROHIBIR LA INSCRIPCIÓN al referido ejemplar por el término de un (01) mes, sanción que se hará efectiva desde el 05/10/2026, hasta el 05/11/2026, ambas fechas inclusive, y para ser inscrita nuevamente deberá presentar el Certificado de Adiestramiento expedido por el Juez de Partida.