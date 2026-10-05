El legendario e inolvidable Shergar ingresa al Salón de la Fama del Turf Británico

El Turf salda una deuda histórica con una de sus figuras más icónicas, Se une la gloria de las pistas con una de las narrativas más enigmáticas de todos los tiempos. El legendario purasangre Shergar ha sido elegido de manera unánime para ingresar oficialmente al prestigioso British Racing Hall of Fame. La emotiva ceremonia póstuma tendrá lugar el próximo 17 de octubre en el majestuoso hipódromo de Ascot, coincidiendo con la celebración del prestigioso British Champions Day. La información se dio a conocer mediante un comunicado de prensa oficial en portales de todo el mundo.

El torbellino de 1981: Un dominio nunca antes visto

Propiedad de Aga Khan IV y bajo el cuidadoso entrenamiento del legendario Sir Michael Stoute, la campaña de Shergar en 1981 quedó grabada a fuego como una demostración pura de superioridad. Aquel año, el potro consolidó una deslumbrante trayectoria en las pistas europeas:

Se consagró en el prestigioso Epsom Derby con una histórica ventaja de 10 cuerpos de distancia , estableciendo el récord definitivo y jamás superado del margen de victoria más amplio en toda la historia de la carrera.

con una histórica ventaja de , estableciendo el récord definitivo y jamás superado del margen de victoria más amplio en toda la historia de la carrera. Conquistó con contundencia el exigente Irish Derby en Curragh.

en Curragh. Aplastó a sus rivales en las tradicionales King George VI and Queen Elizabeth Stakes celebradas en las pistas de Ascot.

Una tragedia que conmovió al mundo

Lamentablemente, el destino del purasangre cambió drásticamente tras su retiro a la cría. Convertido en el semental más cotizado y valioso de la época, Shergar fue víctima de un audaz secuestro a mano armada el 8 de febrero de 1983 en las instalaciones de Ballymany Stud, en el condado de Kildare, Irlanda.

Pese a las exhaustivas investigaciones policiales y los frenéticos esfuerzos de los accionistas por negociar con los captores, el caballo nunca volvió a ser visto. A día de hoy, su desaparición sigue siendo uno de los misterios sin resolver más mediáticos e impactantes en la crónica negra del deporte global.

Esta distinción eleva al inolvidable campeón de los años 80 al Olimpo del turf, transformándolo formalmente en el decimocuarto ejemplar en la historia en recibir este honor, uniéndose a mitos de la talla de Frankel, Nijinsky, Galileo y Enable.