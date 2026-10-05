Las jornadas de carreras del sábado y domingo 3 y 4 de octubre en los hipódromos de Belmont Park y Keeneland, fueron positivas para el jockey profesional francés Flavien Prat, al conseguir cuatro victorias y dos de ellas fueron en Stakes de grado.

Estados Unidos: Flavien Prat a ritmo de superar sus récords de Stakes y Stakes de grado en un año

En la jornada del sábado en el renovado óvalo de Elmont en Nueva York, Prat se llevó el Miss Grillo Stakes G2 con la yegua Domestic Agenda, entrenada por Chad Brown, con un tiempo oficial de 1:41.34 para generar dividendos de $3.94 a ganador, $2.82 el place y $2.12 el show de la carrera, en una prueba reservada para potras de dos años en distancia de 1.700 metros en grama.

Luego, en la jornada de competencias del domingo en el óvalo de Keeneland, Prat participó y ganó en la edición 2026 del Juddmonte Spinster Stakes G1 con la cuatroañera Fully Subscribed, nuevamente con Chad Brown, y además consiguió un cupo para la Breeders’ Cup Distaff GI a finales de mes.

Con las victorias del fin de semana, el actual Jinete del Año en Estados Unidos suma 71 victorias en pruebas selectivas en lo que va del año, solo a cuatro de las 75 que logró la temporada pasada y a 11 de las 82 que alcanzó en el 2024, año donde impuso el récord actual de un año calendario en Estados Unidos.

Por su parte, a nivel de Stakes de grado (GI-GII-GIII), Prat llegó a 45 fotografías en el año, solo a una de las 46 de la temporada pasada y a diez del récord de 56 que implantó en el 2024. Cabe mencionar, que este año ya ha ganado 11 Stakes G1, en comparación de las 13 que se tomó en el 2025 y las 16 en el año del récord. La marca de más victorias en Stakes G1 en un año calendario son 23, impuesta por Jerry Bailey en el 2003.