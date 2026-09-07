¿Un récord imbatible? Seis fotos ganadoras consagran a Flavien Prat en el hipismo estadounidense

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La élite del turf norteamericano presenció una de las exhibiciones más formidables de la temporada actual. El jinete francés Flavien Prat ratificó su condición de estrella al conseguir un impresionante registro de seis victorias durante la cartilla dominical del 6 de septiembre de 2026 en el hipódromo de Kentucky Downs. El fusta europeo dominó la jornada sobre la pista de grama del óvalo de Franklin y se llevó los aplausos de toda la afición hípica.

Estados Unidos: Seis fotos ganadoras consagran a Flavien Prat

Carrera 1 (Maiden Special Weight): Condujo al dosañero Hemingway a un cómodo triunfo en distancia de una milla (1,600 metros). El presentado por Brad H. Cox congeló el cronómetro oficial en 1:37.00 . El ejemplar devolvió un dividendo de $2.70 a ganador por cada boleto de dos dólares.

Condujo al dosañero a un cómodo triunfo en distancia de una milla (1,600 metros). El presentado por congeló el cronómetro oficial en . El ejemplar devolvió un dividendo de a ganador por cada boleto de dos dólares. Carrera 2 (Allowance): Logró el doblete consecutivo sobre los lomos de Warlander en un extenuante trayecto de una milla y media (2,400 metros). El pupilo del entrenador Michael J. Maker registró un tiempo de 2:28.14 para la distancia y otorgó un pago de $7.20 a ganador.

Logró el doblete consecutivo sobre los lomos de en un extenuante trayecto de una milla y media (2,400 metros). El pupilo del entrenador registró un tiempo de para la distancia y otorgó un pago de a ganador. Carrera 4 (Allowance Optional Claiming): Retornó al paddock de ganadores gracias a la velocidad de Kehoe Beach en un recorrido de 6 y medio furlongs (1,300 metros). La yegua, bajo la preparación del estelar Wesley A. Ward, detuvo los relojes en un tiempo oficial de 1:14.34 con un dividendo de $3.18.

Carrera 8 (One Dreamer Stakes): Aseguró la primera selectiva de la tarde con la potra May Day Ready en un tiro de 1,100 metros. La entrenada por el miembro del Salón de la Fama, Richard E. Mandella , marcó un registro de 1:02.40 y abonó un dividendo de $8.45 en las taquillas.

Aseguró la primera selectiva de la tarde con la potra en un tiro de 1,100 metros. La entrenada por el miembro del Salón de la Fama, , marcó un registro de y abonó un dividendo de en las taquillas.

Carrera 10 (Ladies Marathon Invitational Stakes - G3): Consiguió la victoria más lucrativa del programa con Stellify en una distancia de 1 vuelta y 5/16 de milla. La defensora del establo de Brad H. Cox cruzó la meta en un tiempo oficial de 2:08.52 para anexarse el evento de $1.5 millones y pagó $7.95 a ganador.