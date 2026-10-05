El camino al Kentucky Derby GI del 2027 tuvo su segunda jornada de Stakes de grado para potros de dos años, los cuales dan 10 unidades a los ganadores y este fin de semana, cuatro Stakes de grado en Estados Unidos y Europa se disputaron entre sábado y domingo.

Estados Unidos: Estos son los potros que ganaron sus primeros puntos camino al Kentucky Derby (GI)

El primero de ellos, se disputó el sábado en el hipódromo de Santa Anita Park, donde el se corrió el American Pharoah Stakes GI para potros de dos años en recorrido de 1.700 metros en arena, donde la victoria fue para el dosañero invicto en cuatro competencias Hughes, pensionado de Bob Baffert con la conducción de J.J. Hernández para los colores de la sociedad de Madake Stables y Compañía.

Hughes logra así sus primeras diez unidades en búsqueda de uno de los 20 puestos disponibles en la prueba más famosa del mundo y que se disputa el primer sábado de mayo anualmente.

Ese mismo día en Keeneland, se corrió una nueva edición del Claiborne Breeders’ Futurity G1 donde el sensacional potro American History dictó una cátedra de paciencia y contundencia. El valiente corredor capitalizó a la perfección el extenuante duelo de velocidad que sostuvieron los favoritos Q B Rocket y Coach Pope para pasar de viaje en los metros decisivos y adjudicarse el emblemático Claiborne Breeders' Futurity (Grado 1) en Lexington, Kentucky.

Por su parte, en el hipódromo de Belmont Park, se corrió una nueva edición del Futurity Stakes (G3) donde la victoria la consiguió el potro Good To Be King con la monta del panameño Manuel Franco con un tiempo oficial de 1:09.06.

Por último, y al otro lado del mar, en el mítico ParisLongchamp en Francia, se disputó el Qatar Prix Jean-Luc Lagardere, donde la victoria fue histórica, porque la consiguió la potra Amusingly con la monta del Colin Keane y entrenada por Francis Henri Graffard.