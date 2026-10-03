American History sentencia en la raya para mantenerse invicto en el Futurity (GI) de Keeneland

Espectáculo puro en la pista de arena de Keeneland. En el segundo de los compromisos de Grado 1 pertenecientes a la prestigiosa serie "Win and You're In" (Gana y estás dentro), el sensacional potro American History dictó una cátedra de paciencia y contundencia. El valiente corredor capitalizó a la perfección el extenuante duelo de velocidad que sostuvieron los favoritos Q B Rocket y Coach Pope para pasar de viaje en los metros decisivos y adjudicarse el emblemático Claiborne Breeders' Futurity (Grado 1) en Lexington, Kentucky.

Con este triunfo categórico, el pensionado del laureado entrenador Todd Pletcher aseguró su pasaporte directo para la codiciada Breeders' Cup Juvenile (Grado 1), magna cita que se escenificará a finales de este mes en el mismo óvalo norteamericano.

Una carrera táctica de nivel

La prueba se desarrolló bajo una intensa batalla en la vanguardia. Los punteros marcaron un fuerte parcial de 23.52 segundos para los primeros 400 metros y detuvieron los relojes en 46.54 para la media milla. Mientras los favoritos se desgastaban en un juego del gato y el ratón, el estelar jinete puertorriqueño John Velazquez mantuvo a American History a la expectativa en un cómodo tercer puesto.

El ataque definitivo del conducido por Velazquez llegó tras registrarse una marca de 1:10.52 en los 1.200 metros. El nieto materno de War Front igualó las acciones al cruzar la milla en 1:37.68 y desató una atropellada feroz en la recta final para detener el cronómetro definitivo en 1:44.88 para la distancia completa.

Esta imponente demostración en la arena recompensó generosamente a sus seguidores con dividendos de $12.00 a ganador, $3.94 al place y $2.66 al show de la carrera.

Genética de campeones para el WinStar Farm

American History ratificó que es uno de los líderes indiscutibles de la nueva generación al mantener su invicto en dos presentaciones públicas. El valioso corredor es un selecto hijo del cotizado semental Constitution en la matrona estadounidense Bloody Point, criado y defendido bajo las prestigiosas sedas de WinStar Farm.

La mirada del equipo de Pletcher apunta firmemente hacia la Copa de Criadores, donde el alazán saltará como uno de los principales candidatos de la jornada para buscar la corona norteamericana de los dos años.