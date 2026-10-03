¡Directo a la Breeders' Cup! Evanescence impone su ley en Keeneland

El rock resonó con fuerza en el Hipódromo de Keeneland. En la primera selectiva de la vibrante serie "Win and You're In" (Gana y estás dentro) de este sábado en Estados Unidos, la yegua Evanescence dictó cátedra de velocidad. La valiosa corredora conquistó el prestigioso Thoroughread Club of America Stakes (Grado 2) en distancia de 1.300 metros y aseguró de forma automática su cupo para la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint, evento que se disputará a finales de este mes en el mismo óvalo de Kentucky.

Un ritmo demoledor en la pista

La competencia se desarrolló bajo parciales intensos desde la propia partida. Los primeros 400 metros registraron un crono de 22.78 segundos, mientras que la media milla (800 metros) paró los relojes en 45.86.

La atropellada final fue implacable: el poste de los 1.200 metros se cruzó en un notable 1:10.20, y el tiempo definitivo para los 1.300 metros de la prueba quedó fijado en 1:16.57. Esta gran exhibición reportó atractivos dividendos en las taquillas: $7.98 a ganador, $3.92 al place y $2.66 al show.

Conducción de lujo y pedigrí de primera

Evanescence corrió bajo la impecable presentación del entrenador E. Kenneally y contó con la magistral conducción del astro puertorriqueño José Ortiz, en defensa de las emblemáticas sedas del Green Lantern Stables.

Con este lauro, la nieta de Pioneerof the Nile consigue su quinta victoria en 12 actuaciones públicas. La destacada corredora es una selecta hija del cotizado semental Munnings en la matrona estadounidense Lovely Carina. De esta manera, el establo asegura una seria contendiente en la jornada de gala de las carreras de caballos a nivel mundial.