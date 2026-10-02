A pesar de los tropiezos en los 200 metros finales, la potra Serena Ghost logró un remate impresionante en los últimos metros para dejar atrás a Serena Park y quedarse con la victoria en el Jessamine Stakes (GII) para conseguir su puesto seguro en la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf de finales de mes en Keeneland.

Estados Unidos: Luis Sáez sorprende con Serenas Ghost en el Jesamine Stakes GII en Keeneland

Con un dominio durante casi toda la carrera de la potra Seneca Park conducida por el jinete Brian Hernández, al final no pudo tener la fuerza suficiente para aguantar la arremetida de la conducida por Luis Sáez para quedarse con la victoria y le tocó conformarse con el segundo puesto, la trifecta la completó Mel Went Home con Cristián Torres en el lomo.

Los parciales de la prueba fueron de 23.39 en los primeros 400 metros, 48.65 la primera media milla, 1:14.28, los 1.200, y la milla en 1:39.09 con un tiempo final de 1:45.57 un remate final de 6.48 para conseguir el triunfo para la hija de Girvin en Sirenusa por Tiznow, nacida el 30 de abril del 2024. Los dividendos de la carrera fueron de $47.44 a ganador, $19.72 el place y $12.68 el show de la carrera.

Con su victoria, la nieta de Tiznow ahora podrá ser parte de la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf GI a realizarse a finales de mes en el cierre del meeting en Keeneland donde se realizará la edición 43 de la Breeders’ Cup.