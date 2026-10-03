U.S.S Valor gana su primer Stakes y estará en la Breeders' Cup Juvenile en Keeneland

En un sábado copado de selectivas por todos los óvalos de Estados Unidos, en el recinto de Belmont Park se cumple una programación de 11 carreras donde tres de ellas son parte de la serie Win and you're´In de la Breeders Cup de este año en Keeneland a finales de este mes y la primera que se disputó fue el Champagne Stakes GI para potros de dos años en distancia de 1.600 metros en arena.

Estados Unidos: U.S.S Valor gana su primer Stakes y estará en la Breeders' Cup Juivenile (GI)

La victoria en la mencionada selectiva fue para el dosañero U.S.S Valor pensionado de Clau McGgaughey con la monta del jinete profesional Manuel Franco para los colores de Team Valor International, el cual consigue su segunda victoria en tres actuaciones.

Los parciales de la carrera fueron, 400 metros en 23.18 los 800 metros: 46.08 mientras los 1.000 metros en 1;10.18 los 1400 1:;22.48 y el tiempo final en 1;34,84.

En el segundo lugar llegó Gaudreau con Flavien Prat en la silla, Club Reign fue tercero y Earth Song cerró cuarto. Los dividendos de la carrera fueron $2.74 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show. Con su victoria, U.S.S Valor tiene su puesto seguro en la Breeders'Cup Juvenile GI de finales de mes en Keeneland y suma sus primeros 10 puntos para un puesto para el Kentucky Derby GI del 2027.