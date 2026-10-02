La chilena Doña Clota reta a la invicta Thought Process en el Rodeo Drive rumbo a la Breeders’ Cup

El espectacular festival de clasificaciones directas de la serie Win and You're In cerrará con broche de oro este sábado 3 de octubre en el Hipódromo de Santa Anita Park. La exigente cartelera del óvalo de California presentará en su décimo turno el prestigioso Rodeo Drive Stakes (G2), una competencia dotada con una bolsa de 200.000 dólares. El extenuante recorrido de 2.000 metros (1 1/4 millas) sobre la pista de césped funcionará como el pasaporte definitivo de la división, otorgando a la ganadora un boleto garantizado hacia la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1) en Keeneland.

La gran atracción de la contienda es la cotizada Thought Process, la indiscutible líder de la división en la Costa Oeste norteamericana. La conducida habitual del jinete chileno Héctor Berríos saltará a la pista con el firme objetivo de mantener su registro perfecto de 4-4 sobre el césped local, asumiendo este reto de aliento largo como el filtro selectivo definitivo para consolidar su camino hacia la cita de los Criadores.

Las invasoras amenazan el dominio local

La pupila de Philip D'Amato, que defenderá una campaña estelar de 7 victorias en 11 salidas públicas, deberá soportar el peso máximo de 126 libras en un tiro que explora por primera vez en su trayectoria. Esta condición intentará ser aprovechada por calificadas corredoras que viajan desde otros circuitos en busca de dar la sorpresa en el patio de la favorita.

La lista de enemigas de peso la encabeza Vronti, una importada nacida en Inglaterra que entrena el selectivo Graham Motion. La hija de Night of Thunder viene de adjudicarse con solvencia el CTT and TOC Stakes en Del Mar y contará con los servicios del efectivo fustano Juan Hernández.

Asimismo, el peligro internacional aumenta con la presencia de la campeona chilena Dona Clota, pieza del establo de Saffie Joseph Jr. que llevará en los estribos a Micah Husbands bajo los colores del Resolute Racing. La carrera servirá como un vibrante trampolín estratégico de velocidad y resistencia.

Nómina Oficial del Rodeo Drive Stakes (G2)

De acuerdo con los reportes técnicos oficiales publicados por Equibase, la lista definitiva de las 11 yeguas participantes con sus respectivos equipos quedó estructurada de la siguiente manera:

1. Thought Process: Jinete: Héctor Berríos | Entrenador: Philip D'Amato

Jinete: Héctor Berríos | Entrenador: Philip D'Amato 2. Resolve: Jinete: Armando Ayuso | Entrenador: Leonard Powell

Jinete: Armando Ayuso | Entrenador: Leonard Powell 3. Dona Clota (CHI): Jinete: Micah Husbands | Entrenador: Saffie Joseph Jr.

Jinete: Micah Husbands | Entrenador: Saffie Joseph Jr. 4. Totally Justified: Jinete: Joseph Bealmear | Entrenador: Anna Meah

Jinete: Joseph Bealmear | Entrenador: Anna Meah 5. Public Assembly: Jinete: Julien Leparoux | Entrenador: Philip D'Amato

Jinete: Julien Leparoux | Entrenador: Philip D'Amato 6. Kentucky Gal (IRE): Jinete: Joel Rosario | Entrenador: Philip D'Amato

Jinete: Joel Rosario | Entrenador: Philip D'Amato 7. Hey Jessie: Jinete: Emisael Jaramillo | Entrenador: Sean McCarthy

Jinete: Emisael Jaramillo | Entrenador: Sean McCarthy 8. Victorious Dream (IRE): Jinete: Ricardo González | Entrenador: Michael McCarthy

Jinete: Ricardo González | Entrenador: Michael McCarthy 9. May Day Ready: Jinete: Kazushi Kimura | Entrenador: Richard Mandella

Jinete: Kazushi Kimura | Entrenador: Richard Mandella 10. The Mizzen Queen (IRE): Jinete: Kyle Frey | Entrenador: Dan Blacker

Jinete: Kyle Frey | Entrenador: Dan Blacker 11. Vronti (GB): Jinete: Juan Hernández | Entrenador: Graham Motion

El desenlace sobre el emblemático terreno plano de Arcadia representará el escalón cumbre de la jornada sabatina, definiendo la delegación del Pacífico que viajará a finales de mes a reclamar la gloria mundial.