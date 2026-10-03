¡Espectacular remate! Manuel Franco brilla en Belmont Park y mete a Good to Be King en la Breeders' Cup

Jornada de ensueño para el hipismo boricua en Estados Unidos. El destacado jinete profesional Manuel "Manny" Franco dictó una auténtica cátedra sobre la pista de césped de Belmont Park. El fusta comandó un remate sensacional a bordo del potro Good to Be King para adjudicarse el emblemático Futurity Stakes (Grado 3), una de las pruebas centrales del "Super Saturday" de la serie clasificatoria "Win and You're In" (Gana y estás dentro). Con este laurel, el veloz dosañero aseguró su boleto directo para la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint que se disputará a finales de este mes en el óvalo de Keeneland.

Un zarpazo letal en los metros finales

El desarrollo de la competencia se dio bajo un tren inicial sumamente severo. La potranca My Kid's Said No salió dispuesta a imponer condiciones y aguantó el liderato tras registrar parciales sumamente exigentes: los primeros 400 metros pasaron en un vertiginoso 21.71 segundos y la media milla detuvo los cronómetros en 43.76.

Al pasar la marca de los 1.000 metros en 56.16 segundos, la puntera comenzó a ceder terreno ante el desgaste físico. Fue en los últimos 200 metros donde apareció la imponente figura de Good to Be King. Con el enérgico arreo de Manuel Franco, el nieto de Runhappy desató una atropellada incontenible para pasar de viaje en plena recta decisiva. El tiempo definitivo para la distancia de los 1.200 metros sobre la grama neoyorquina quedó fijado en 1:09.06.

Este contundente triunfo de los favoritos dejó excelentes retribuciones en las taquillas del hipódromo, con dividendos que alcanzaron los $5.16 a ganador, $3.76 al place y $2.74 al show de la carrera.

Campaña dorada para el establo de George Arnold

Good to Be King ratificó que las distancias cortas en superficie de césped son su especialidad. El rendidor hijo del estelar semental estadounidense War Front en la matrona Gypsy Touch, corre bajo la preparación del experimentado entrenador George "Rusty" Arnold II en defensa de las tradicionales sedas de Cherry Valley Farm.

Gracias a esta valiosa victoria en Nueva York, el nieto paterno de Danzig eleva sus registros profesionales a dos victorias en cinco actuaciones públicas. El establo prepara ahora las maletas rumbo a Kentucky, donde el potrillo se medirá ante los velocistas más calificados de Europa y Norteamérica por la corona mundial de la Copa de Criadores.