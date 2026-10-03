Let Em Know con el batacazo del sábado en el Pilgrim Stakes (G2) en Belmont Park

La hípica de Estados Unidos vivió una jornada memorable en el Hipódromo de Belmont Park. La vibrante programación de 11 competencias incluyó seis Stakes de alto nivel, tres de ellos con cupo directo a la majestuosa Copa de Criadores. La mayor sorpresa de la jornada llegó en el prestigioso Pilgrim Stakes (Grado 2), una dura selectiva para potros de dos años en distancia de 1.700 metros sobre la pista de grama, que repartió una bolsa de $250.000 en premios.

El sensacional potro Let Em Know dejó fríos a los especialistas. El ejemplar, bajo la impecable preparación de D. Whitworth Beckman, apeló a su garra para adjudicarse su primera victoria selectiva en apenas su cuarta presentación pública. Esta hazaña significa el segundo lauro profesional para el purasangre defensor de las sedas de Anthony Tate y Robert J. Ogilvie.

Un final de infarto en la grama

El desarrollo del evento requirió de una conducción milimétrica por parte del astro puertorriqueño Edgard Zayas. Tras venir de un discreto quinto puesto en su anterior salida, Let Em Know corrió con una madurez impecable. El lote cruzó los 1.200 metros en un sólido crono de 1:13.22, antes de encarar la recta decisiva.

El desenlace de la prueba fue una auténtica obra de arte para los aficionados. En un final sumamente cerrado, donde hasta cinco competidores terminaron separados por menos de cuerpo y medio de diferencia, Let Em Know sacó la clase. La marca de la milla se registró en 1:36.17 y el tiempo definitivo para los 1.700 metros quedó fijado en 1:42.15.

La tremenda sorpresa provocó dividendos espectaculares en las taquillas de apuestas: $27.38 a ganador, $11.54 al place y $8.50 al show por cada boleto jugado. El escolta inmediato de la contienda fue el valiente Roscoe Goose.

Destino fijado en Kentucky

Let Em Know ratificó el enorme futuro de su línea sanguínea. El valioso nieto materno de Gio Ponti es un producto del semental debutante Jackie's Warrior en la matrona America's Tale.

Con este triunfo consagratorio bajo el brazo, el establo de Whitworth Beckman aseguró la exención total de inscripción para la Breeders' Cup Juvenile Turf (Grado 1). El potro viajará dentro de tres semanas al óvalo de Keeneland en Lexington, Kentucky, con la misión de buscar la corona mundial de la categoría sobre la superficie verde.