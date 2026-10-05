Hughes “inmenso” en el American Pharoah Stakes GI y va invicto a la Breeders’ Cup Juvenile (GI)

La tarde noche del sábado en el hipódromo de Santa Anita Park contó con una programación de diez carreras donde tres de ellas, forman parte de la serie Win and Youre’ In de la Breeders' Cup que este año será a finales de este mes de octubre en el recinto de Keeneland en Lexington, Kentucky.

Estados Unidos: Hughes “inmenso” en el American Pharoah Stakes GI y va invicto a la Brreders’ Cup Juvenile (GI)

Una de las pruebas que da entrada directa a uno de los Stakes de la doble jornada de la Breeders´s que se disputó el sábado en Santa Anita Park, fue el American Pharoah Stakes (GI) para potros de dos años en recorrido de 1.700 metros en arena, donde la victoria fue para el dosañero invicto en cuatro competencias Hughes, pensionado de Bob Baffert con la conducción de J.J. Hernández para los colores de la sociedad de Madake Stables y Compañía.

El potro se colocó cerca de los punteros Domus y Net Par en el momento de la partida y acompañó parciales de 23.37 y 46.86 en la media milla para tomar la delantera rumbo a los 1.200 metros con 1:11.2 y no soltar la punta con parcial en la milla de 1:36.58 y terminar la prueba en 1.43.22 con remate de 6.64 en los 100 metros finales.

El producto del múltiple campeón semental Into Mischief en K P Dreamin por unión Rags generó dividendos mínimos de $2.60 a ganador, $2.10 el place y el show respectivamente, y se mantiene invicto en cuatro presentaciones que ha realizado y suma su segundo Stakes G1 en su corta campaña como purasangre y llega a los $480.000 en dinero producido.

Con su triunfo, ya tiene su puesto seguro para participar a finales de este mes en el hipódromo de Keeneland donde se disputará la Breeders’ Cup y en la primera fecha se disputará la Breeders’ Cup Juvenile (GI) con los mejores potros de dos años en 1.700 metros y sumó sus primeros diez puntos en el camino hacia conseguir un puesto en el Kentucky Derby (GI) del próximo año.