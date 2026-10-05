Rumbo a las 2000 victorias: Emisael Jaramillo domina el circuito de Santa Anita Park

Otro fin de semana productivo para el jinete guariqueño en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, con un total de cuatro victorias que incluye una selectiva en la jornada del sábado. Triunfos que le permiten al campeón de este óvalo acercarse a la cifra de las 2000 victorias en Estados Unidos.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo camino a las dos mil victorias

El Fall Meet de Santa Anita Park, que inició hace dos semanas, tiene como líder a Emisael Jaramillo, quien busca su primer título en este meet y el segundo en Santa Anita Park. Jaramillo sumó cuatro triunfos el fin de semana que incluyó un stakes de 100 mil dólares.

El Speakeasy Stakes es un sprint de 1,000 metros exclusivo para potros de dos años, en la cual el ejemplar Arctic Wolf tomó el liderazgo de la carrera para coronar el triunfo de punta a punta con la monta de Jaramillo, empleando 55.85 para la distancia para el entrenador Jack Sisterson, que defendió los colores de C T R Stables LLC (Calvert), MHM Stables LLC, and Goldthorpe, John F.

Además de este triunfo, Emisael Jaramillo triunfó con Street Swindler para Mark Glatt, Rodrigoknows para Héctor Palma y Separator para Michael McCarthy. Con estas victorias, el jinete venezolano totaliza 8 en el mitin que lo mantiene como líder en este circuito que finalizará el 1 de noviembre.

Jaramillo totaliza 107 primeros en la temporada y 1,989 de por vida en Estados Unidos. Para esta semana que inicia el viernes en Santa Anita Park, el guariqueño tiene nueve compromisos de monta entre viernes y sábado, entre ellos con Flyover en el California Flag Handicap para John Sadler.

Al cierre de la nota no han salido los inscritos para la jornada del domingo, según Equibase.