Imparable: Javier Castellano es el primer jockey en conseguir esta hazaña en el nuevo Belmont Park

Este domingo, el hipódromo de Belmont Park contó con una jornada de diez carreras donde el jinete profesional venezolano Javier Castellano fue el más destacado de la programación, al ganar cuatro carreras y convertirse en el primer jockey en la nueva era del Belmont Park en conseguir dicha cantidad de triunfos en una misma jornada.

Estados Unidos: Javier Castellano es el primer jockey en conseguir esta hazaña en el nuevo Belmont Park

La demostración del látigo zuliano este domingo la inició en la tercera prueba, en un Maiden Claiming de $59.000 para potras yeguas de tres y más años en distancia de 1.200 metros en pista de grama interna, donde ganó con I Need a Miracle, pensionada de George Weaver, la cual dejó un tiempo de 1:09.26 y pagó excelentes dividendos de $16.36 a ganador, $7.98 el place y $5.52.

El doblete lo alcanzaría en la sexta carrera, en un Starter Optional Claiming de $75.000, para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.200 metros en grama interna, donde triunfó con Global Prosperity, presentado por la trainer Lynda Rice con un crono oficial de 1:09.10 y pagó mejores dividendos de $19.94 a ganador, $9.26 el place y $6.52 el show.

Por su parte, en la octava carrera dominical, el astro venezolano conseguiría el hat trick en un Allowance Optional Claiming de $108.000 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.300 metros en arena con el purasangre Gate to Wire del afamado Todd Pletcher con un crono de 1:15.44 y dividendos de $8.12; $4.48 y $2.48 respectivamente.

Por último, en la décima y prueba de cierre de la programación, en un Allowance de $105.000 para purasangres de tres y más años en recorrido de 1.600 metros en grama, Castellano sacó toda la clase para ganar con Funny Factor y ganar su cuarta carrera, con el pensionado de Chris Englehart con un tiempo oficial de 1:36.11 y dejar en taquilla $22.08 a ganador, $11.30 el place y $7.84 el show.

Con estos triunfos, Castellano escaló hasta el cuarto puesto de la estadística del naciente meeting con siete lauros en 42 montas, mientras suma 91 en el año y busca volver a tener otro año con 100 o más en su carrera.