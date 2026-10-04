¡Espectacular remate! Domain Expansion asombra en el Oak Leaf Stakes G2

Sacudida absoluta en el hipismo de Estados Unidos. La tercera competencia de la cartelera sabatina en el emblemático Óvalo de Santa Anita Park entregó un resultado colosal. La dosañera Domain Expansion desató una atropellada incontenible para adjudicarse la prestigiosa edición del Oak Leaf Stakes (Grado 2), una tradicional prueba reservada para potras de dos años sobre la exigente superficie de arena en distancia de 1.700 metros, que repartió una jugosa bolsa de $200.000 en premios.

Con este imponente triunfo, la espectacular corredora no solo consiguió su primera victoria en dos presentaciones públicas, sino que garantizó una exención total de inscripción para competir en la millonaria Breeders’ Cup Juvenile Fillies (Grado 1), cita pautada a finales de mes en Keeneland.

Un zarpazo letal en los 400 metros finales

La pensionada del experimentado preparador Leonard Powell exhibió una madurez digna de las grandes campeonas al correr a la expectativa en esta segunda salida de su historial. El lote hípico encaró el compromiso bajo parciales rápidos de 23.05 segundos para los primeros 400 metros y una marca de 47.11 en la media milla, con las velocistas enconadas en una fuerte lucha por la vanguardia.

Domain Expansion controló las energías en la primera parte del trayecto. El movimiento definitivo de la competencia ocurrió justo al finalizar la curva de los 1.200 metros (registrados en 1:11.86). En ese pasaje, bajo la enérgica guía del joven jinete Adrian Escobedo, la potra cambió de ritmo de forma radical. Mientras las punteras acusaron el esfuerzo inicial, Domain Expansion fue la única competidora con fuerzas suficientes para rematar con solvencia en la recta decisiva. La nieta de Medaglia d'Oro marcó la milla en 1:37.94 y cruzó el espejo con un imponente tiempo oficial de 1:44.44, tras plasmar un sólido remate en los metros finales de la contienda.

La monumental sorpresa en la taquilla hizo saltar la banca de las apuestas autorizadas. La potra generó dividendos espectaculares de $31.00 a ganador, $8.20 al place y $3.40 al show por cada boleto jugado.

Sangre estelar para el California Racing Partners

Nacida el 14 de febrero de 2024, Domain Expansion se mantiene como un proyecto de altísimo valor para la alianza de California Racing Partners, Ciaglia Racing y asociados. La promisoria corredora es una selecta hija del cotizado semental debutante Speaker's Corner en la matrona Special You.

Gracias a esta conquista histórica en California, la tordilla da el salto directo desde el lote de perdedoras a las clasificaciones estelares de la Copa de Criadores. El establo de Powell planifica ahora su traslado hacia el Este para medir fuerzas ante las mejores velocistas de la generación a nivel mundial.