¡Histórico doblete! El campeón Rhetorical emula a Gio Ponti en el Coolmore Turf Mile GI

Hazaña con letras de oro en el hipismo de Estados Unidos. La décima competencia de la jornada sabatina en el Hipódromo de Keeneland deparó un momento memorable para la historia del turf. El sensacional purasangre Rhetorical dictó una cátedra de velocidad y resistencia para adjudicarse por segundo año consecutivo el prestigioso Coolmore Turf Mile Stakes (Grado 1), una vibrante selectiva que repartió una espectacular bolsa de $1.250.000 en premios.

Con esta soberbia demostración, el defensor de los colores de Gary Barber, Cheyenne Stable y Wachtel Stable se convirtió en el único ejemplar en este siglo, junto al legendario Gio Ponti (2010-2011), en revalidar su corona en años consecutivos en esta dura prueba de aliento. Además, la victoria le otorgó un boleto con todos los gastos pagos para la millonaria Breeders' Cup Mile (Grado 1) que se escenificará a finales de este mes en este mismo óvalo de Lexington, Kentucky.

Un dominio absoluto de principio a fin

La estrategia trazada por el talentoso entrenador Will Walden se ejecutó a la perfección en la pista de grama. Ante la ausencia de velocistas natos en el lote de ocho competidores, el astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr. tomó la iniciativa desde el propio brinco inicial y durmió a sus rivales con un paso sumamente cómodo.

Rhetorical marcó parciales de 24.73 segundos para los primeros 400 metros y cubrió la media milla en 49.76. Sin recibir mayores exigencias, el nieto materno de Distorted Humor pasó los 1.200 metros en 1:14.07, detuvo los relojes para los 1.400 en 1:25.02 y remató con solvencia en la recta decisiva para registrar un tiempo definitivo de 1:36.35 en la distancia de la milla.

Esta sólida exhibición al tope de las apuestas dejó dividendos de $5.72 a ganador, $3.28 al place y $2.68 al show. El cotizado atropellador europeo Lake Forest (GB) conformó la exacta tras conformarse con el segundo lugar a poco más de dos cuerpos, mientras que el británico Title Role (GB) completó la trifecta de la competencia.

Una campaña con linaje de leyenda

Rhetorical ratificó sus credenciales como uno de los mejores especialistas sobre la superficie verde en Norteamérica al alcanzar su séptima victoria en un historial de 12 presentaciones públicas, un notable registro que incluye dos lauros en cinco salidas durante la presente temporada de carreras.

El valioso corredor es un selecto hijo del cotizado semental estadounidense Not This Time en la matrona Sheet Humor. Con las valijas listas en el propio patio de Kentucky, el equipo de Will Walden afina los detalles para buscar la revancha mundial en la Copa de Criadores, donde el veloz castrado saltará como la principal carta norteamericana frente a la dura delegación europea.