Rumbo al Caribe: Dandy del Peligro consigue su paso para la Copa Confraternidad

Se adelantan los preparativos para la edición 53 del Clásico del Caribe a correrse este año en el hipódromo Camarero, Puerto Rico. Este fin de semana, en el hipódromo Presidente Remón de Panamá presentó el Clásico “Raúl Espinoza” o “Copa de Oro” en la cual el ejemplar Dandu Del Peligro, se alzó con el triunfo y consigue su cupo directo para la Copa Confraternidad del Caribe.

Clásico del Caribe: Dandy del Peligro se clasifica para la Copa Confraternidad del Caribe

El ejemplar de 4 años, Dandy Del Peligro, dominó las acciones en la recta final de los 2,000 metros del Clásico Raúl Espinosa para asegurar una victoria contundente. El conducido por Luis Arango resistió la presión de Maverick, que finalizó en la segunda posición, mientras que Imperator y Blessed Ben Hur completaron el marcador en el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

El hijo de Dandy Del Barrio, con Arango, salió al compás de la partida, detrás de la velocidad inicial de Imperator, ejemplar que salió a marcar un tren de carrera rápido liderando el pelotón durante los primeros 1,300 metros del recorrido. Acompañando el ritmo de la competencia, los parciales cronometraron 23.1 segundos para los primeros 400 metros y un sólido 47.4 para la media milla (800 metros).

Al aproximarse a los 1,200 metros (registrando 1:12.3), el jinete Luis Arango llamó a correr a Dandy Del Peligro, respondiendo con solvencia para desplazar por la línea exterior al puntero Imperator.

En el tope de recta final, el entrenado por Rubén Orillac entró con cuerpo y medio de ventaja. En los 1,600 metros (la milla), marcando un parcial de 1:39.1, Maverick se plantó como el único rival de peligro, tratando de alcanzar al líder. Dandy Del Peligro resistió con firmeza las embestidas y remató con un fuerte tramo final de 28.3 para cruzar la meta con tres cuerpos de ventaja, para coronar este evento en crono de 2:07.82.

De manera, que Dandy Del Peligro, Maverick, Imperator y Blessed Ben Hur, se cuadran para la Copa Confraternidad del Caribe.