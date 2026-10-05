Samy Camacho es el más valioso de la semana en el Sunshine Meet

La temporada de otoño del Sunshine Meet de Gulfstream Park entra en su sexta semana de competencia con una intensa batalla en la cima de la estadística de jinetes, protagonizada por las fustas de élite Diego Herrera, Miguel Vásquez, Leonel Reyes y Samy Camacho.

Este último se consagró como el profesional más valioso de la reciente jornada entre la destacada delegación venezolana que hace vida en el prestigioso circuito de Hallandale Beach, Florida.

Gulfstream Park: Batalla de titanes en el óvalo de Florida

El meeting de otoño en Gulfstream Park entra en una fase crucial. Tras un mes de intensa actividad, la paridad entre los líderes de la tabla de posiciones promete un desenlace de alta tensión.

Los látigos Diego Herrera, Miguel Vásquez y Leonel Reyes mantienen un ritmo firme, pero la presión aumenta ante el avance de Samy Camacho, quien acaparó los flashes el pasado fin de semana gracias a una efectividad sobresaliente que lo posicionó como el criollo más destacado de la jornada.

Las victorias de Camacho fueron esta semana con Starship Daytona para Sandino Hernández Jr. y Mish para Saffie Joseph Jr, el viernes.

Para la jornada del sábado lo hizo con Inherent Promise para Lisa Lewis. Cerró la semana con triunfos sobre Cynster para Beau Chapman y Sabian para Víctor Barboza Jr. Camacho, hasta la fecha, acumula 160 primeros en la campaña y 1,724 de por vida en Estados Unidos.

Según Equibase, el líder de este meeting es Leonel Reyes Ramos con 18 primeros, mientras que Diego Herrera, Miguel Vásquez y Samy Camacho, están igualados con 16 victorias.

Con varias semanas de carrera aún por disputar, el Sunshine Meet consolida a Gulfstream Park como uno de los epicentros hípicos más competitivos de Estados Unidos, impulsado en gran medida por el talento y la consistencia de la escuela de jinetes profesionales de Venezuela.