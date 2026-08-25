Samy Camacho por la corona: El látigo venezolano busca el campeonato en el cierre del Royal Palm Meet

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El fusta profesional Samy Camacho asume una semana crucial en el óvalo de Gulfstream Park con el objetivo firme de consagrarse campeón por victorias del mitin veraniego. De acuerdo con las inscripciones oficiales de las jornadas del 29, 30 y 31 de agosto, el destacado piloto venezolano cuenta con un total de 18 compromisos de alto nivel. La efectividad del látigo en la pista de carreras resultará determinante para asegurar el liderato estadístico frente a sus más cercanos contendientes en el circuito de Hallandale Beach.

Estados Unidos: Samy Camacho por la corona: El látigo venezolano busca el campeonato

La jornada del sábado 29 de agosto concentra el mayor potencial económico para el conductor mediante dos pruebas selectivas de $100,000 cada una. Camacho guiará las acciones de Back Em Up en el Benny The Bull Handicap bajo el entrenamiento de Bobby Dibona, para luego subirse a Move Jesse Move en el Bear's Den Stakes. Asimismo, el jinete mantendrá su productiva alianza con el preparador Víctor Barboza Jr. al conducir a Roar Ready en un Allowance Optional Claiming con bolsa de $70,000, además del ejemplar R Winchester.

Camacho llega a la última semana de acción del meeting con 82 victorias alcanzadas, igualado en la cima de la campaña, junto con el aprendiz sensación del meeting, Diego Herrera, ambos en su primera actuación de manera fija en la segunda temporada más importante del hipódromo de Gulfstream Park.

Los programas del domingo 30 y lunes 31 de agosto consolidan el arsenal del profesional con ejemplares de establos de primera línea. Resalta su monta sobre Cid Campeador de Antonio Sano en un Maiden Special Weight de $70,000, entrenador con quien también buscará la victoria sobre King Henry y Not One Less. La racha de compromisos incluye al rendidor Xy Speed en la grama, a Commendatore para el bando de Gustavo Delgado, y al prospecto Salt of the Earth bajo la exigente tutela de Mark Casse en el cierre del meeting.