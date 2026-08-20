La estadística de Samy Camacho en Gulfstream Park que destaca sobre el resto

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Dentro de la colonia de jinetes que hacen vida esta temporada en el Royal Palm Meet de Gulfstream Park, el nombre de Samy Camacho destaca con luz propia. El caraqueño, dominador indiscutible en campañas anteriores en Tampa Bay Downs, se ha consolidado como una de las fustas de referencia en el circuito de Hallandale Beach gracias a su talento, astucia táctica y ritmo ganador.

Camacho, de 38 años, se encuentra a solo cinco victorias del primer lugar en la estadística de jinetes que lidera Diego Herrera con 81 fotos. Este viernes 21 de agosto arranca la penúltima semana de competencias de la extensa temporada del Royal Palm Meet (iniciada el pasado 2 de abril) y el fusta venezolano ostenta un indicador estadístico determinante para el análisis de los apostadores.

El indicador clave de Samy Camacho

Entre los jinetes con un mínimo de 100 compromisos cumplidos, Samy Camacho figura como el venezolano con la mejor efectividad del circuito, al acumular un destacado 21% de promedio victorioso en el actual meeting.

De acuerdo con las cifras oficiales del portal Equibase.com, Camacho registra 76 triunfos, 69 segundos lugares y 55 terceros en 355 actuaciones. Al mantenerse por encima de la media del 20% de efectividad, el caraqueño se erige como una pieza estratégica de alto valor para generar un retorno de inversión rentable en las jugadas combinadas.

Como dato complementario, Camacho cosecha 56% de efectividad en el dinero (figuraciones entre los tres primeros puestos), rendimiento que reafirma su consistencia y confiabilidad en cada jornada de carreras.

Por su parte, el otro látigo venezolano presente en el grupo de conductores con 100 o más montas es Leonel Reyes Ramos, quien suma 50 victorias sobre 313 purasangres conducidos, para una efectividad del 16%.