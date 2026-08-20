Emisael Jaramillo en Del Mar: números y datos sobre su desempeño esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de verano en el idílico hipódromo de Del Mar, en California, cuenta este año con la destacada presencia del jinete venezolano Emisael Jaramillo. A sus 49 años, el fusta guariqueño vive un reimpulso de primer nivel en su laureada trayectoria tras decidir mudar su base de operaciones al oeste de la Unión Americana.

El salto desde Florida hacia el competitivo circuito californiano ha rendido frutos inmediatos. A principios de año, Jaramillo se consagró campeón del prestigioso Classic Meet —la reunión insignia del histórico hipódromo de Santa Anita Park, en Arcadia— al cosechar 50 triunfos. Ahora, en la pista de Del Mar, se aprecia una versión igual de aguerrida y competitiva a la de sus mejores años, pero con una madurez y astucia táctica aún más acentuadas.

Así marcha la campaña de Jaramillo en Del Mar

En la estadística por victorias, Emisael ocupa la sexta casilla con 12 fotos antes del inicio de la jornada de este jueves, en la que tiene pautado cumplir con cinco compromisos. Suma además 15 segundos lugares y 11 terceros en un total de 99 actuaciones, superando el millón cien mil dólares en premios producidos para los propietarios.

El máximo ganador de competencias en la historia del hípismo venezolano y líder histórico en la Serie Hípica del Caribe registra un 12% de efectividad en victorias en el actual meeting. Sin embargo, su consistencia en el dinero (figuraciones entre los tres primeros puestos) escala hasta un sobresaliente 38%.

La semana pasada sumó un par de triunfos en yunta con Doug O’Neill, el entrenador que le abrió las puertas en California y que lo ha afianzado como uno de los conductores de confianza de su cuadra.

En su balance de victorias destaca el impacto de mayor dividendo de la temporada, abonando $50,60 a ganador. Ocurrió el pasado 6 de agosto a bordo de la potra Jackyn Lucas, ganadora de un Optional Claiming de $20.000 en distancia de una milla sobre pista de arena, presentada por Steven Miyadi.