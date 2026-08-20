Juan Hernández montará en Inglaterra este viernes: conoce más detalles aquí

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Este ha sido un año 2026 especial para el jockey mexicano Juan Hernández. El actual líder del hipódromo californiano Del Mar tiene una pausa en sus compromisos para viajar a Inglaterra, pues este viernes montará en el hipódromo de York, en un evento de Grupo 1, el Coolmore City Of Troy Nunthorpe Stakes de £600,000 a 5 furlongs (1.000 metros) en pista de grama.

Hernández logró ganar en el pasado meeting de Royal Ascot y su nombre retumbó en el hipismo británico, gracias al potro Bacio, pensionado del establo de Wesley Ward. Ahora, este hijo de Maclean’s Music competirá ante 17 oponentes de alta factura, en lo que será una carrera llena de adrenalina de principio a fin.

Juan Hernandez en el hipismo británico

Bacio, propiedad de la sociedad entre MyRaceHorse,Gladwell, Dailey y Dejablu, tiene campaña de cinco actuaciones con cuatro triunfos, de los cuales tres han sido de manera consecutiva. Este año, conserva invicto de dos actuaciones, logrado gracias a sus éxitos en Churchill Downs, en un Allowance Optional Claiming y la mencionada victoria en Ascot, en el Palace of Holyroodhouse Handicap.

En cuanto a las apuestas, Bacio está cotizado como segundo candidato con un momio de 9-2, pues el primer favorito es Raveka (Ire), el cuatroañero que defiende las sedas de los herederos del Aga Khan, pensionado de Francis-Henri Graffard, y el cual viene de escoltar a Mission Central (Ire) en el King Charles III Stakes (Grupo 1) en Ascot.

Dentro del grupo de oponentes está el ganador de la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) de 2024, Starlust (GB), el cual tendrá la monta de Rossa Ryan. De igual forma, aparece Asfoora (Aus), triunfador de esta misma prueba el año pasado y ganador de grupo en Francia y Australia.

Será una notable experiencia para Juan Hernández, jockey estelar de la costa oeste de Estados Unidos que superó los 3.000 triunfos y este año está a tiro de la centena de fotos en Norteamérica.