Del Mar Derby (G2) define la jerarquía de los tresañeros en California

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Este domingo en el hipódromo de Del Mar se corre una de las carreras más importantes que reúne a los mejores tresañeros en distancia de aliento sobre pista de grama. El Del Mar Derby (G1), con una distancia de 1,800 metros y 300 mil dólares en premios a repartir, atrajo a nueve potros de segundo año de carrera.

Del Mar: Proletariat por la jerarquía de esta prueba

Proletariat a defender su invicto en la temporada en este evento Grado 2, el Del Mar Derby, tras una victoria en velocidad el 17 de julio en Del Mar, donde marcó fracciones de 22.49 y 46.63 segundos y se distanció para ganar por 5 3/4 cuerpos en el Oceanside Handicap.

La carrera preparatoria local para el Del Mar Derby, luego de una victoria común como debutante en la campaña tras dos terceros en el Del Mar Juvenile Turf (G3) y Zuma Beach (G3) el otoño pasado. Su jinete es Kyle Frey para Jeff Mullins, que tiene un récord de tres triunfos en seis salidas.

Mientras que el irlandés Jordi Bear, entrenado por Philip D'Amato, no se puede juzgar por su última salida, donde viene de fracasar en el Oceanside Stakes, donde sufrió de un fuerte tráfico. D'Amato es un auténtico maestro preparando ejemplares para el césped en Del Mar. Con una pista libre en la recta final, su violenta atropellada lo convierte en el caballo a batir en los metros decisivos. Lleva la monta de Antonio Fresu.

Este año la carrera promete ser un auténtico tablero de estrategia, velocidad y resistencia. Históricamente, este evento ha servido como la prueba de fuego definitiva para coronar al dominador de la superficie verde en la costa oeste.

El Del Mar Derby (G1) es la séptima de la cartelera dominical de un total de nueve carreras y tiene como hora de inicio las 8:00 p.m. hora venezolana.