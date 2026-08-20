Final de infarto: Kalpana por un pellizco se queda con el Yorkshire Oaks (Gr.1)

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La campeona Kalpana que fue protagonista tras ganar el 25 de julio de 2026 el prestigioso King George VI and Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) en el hipódromo de Ascot, derrotando a Calandagan, este jueves de nuevo se consagra tras llevar en gran performance el Yorkshire Oaks (Gr.1) y ganarse un cupo para la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).

Meridiano: Kalpana ahora derrota a las de su sexo

El clásico Yorkshire Oaks (Gr.1), que se disputó en el hipódromo de York, Inglaterra, sobre una distancia de 2,400 metros en pista de grama, en una espectacular actuación la yegua Kalpana, defensora de los colores de Juddmonte, bajo la preparación de Andrew Balding y la monta del jockey Colin Keane, se queda con este triunfo, y ratificó su extraordinario nivel tras haber conquistado previamente el King George VI and Queen Elizabeth Stakes (Gr.1).

Tras ordenarse la largada, la potranca Sugar Island tomó decididamente la punta. Impuso un ritmo rápido y estiró ventajas considerables, llegando a sacar hasta seis cuerpos de diferencia sobre el pelotón a mitad del recorrido. Sin embargo, fue perseguida por las dos grandes favoritas, Kalpana y la campeona defensora Minnie Hauk; corrían a la expectativa en las últimas posiciones esperando el momento de rematar.

Al ingresar a la recta definitiva, el desgaste le pasó factura a Sugar Island; el lote se compactó y en los metros decisivos, Colin Keane hizo reaccionar a Kalpana desde el fondo y con una potente atropellada por los carriles exteriores, la favorita alcanzó la línea de Sparan Nua justo sobre el disco de sentencia, logrando dominar en un final de fotografía electrizante por apenas una cabeza.