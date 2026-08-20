Entérate más de las rivales que tiene Counting Stars en el Alabama Stakes (G1) en Saratoga

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La jornada de doce carreras programada para este 22 de agosto en el hipódromo de Saratoga, Nueva York, presentará un par de pruebas selectivas. La competencia estelar del día será el emblemático Alabama Stakes (G1), con una bolsa de $600.000 sobre la distancia de 1 ¼ millas (2.000 metros) en pista de arena.

Un selecto lote de seis potras de tres años quedó anotado para la cita, encabezado por Counting Stars, reciente ganadora del Coaching Club American Oaks (G1) y cotizada como la primera candidata. La consentida del West Point Thoroughbreds contará con la conducción de Irad Ortiz Jr. y tiene el entrenamiento de Mark Casse.

Nómina aguerrida en los dos kilómetros

Con un sólido historial de seis victorias en diez salidas y ganancias que alcanzan los $1.660.000, Counting Stars se erige como la rival a vencer en la prueba cumbre para las tresañeras durante la célebre temporada de verano en Saratoga Springs.

Conocido popularmente como el “Travers para yeguas” por disputarse justamente una semana antes de la gran prueba de la temporada actual, este Alabama Stakes (G1) presenta un grupo de contendoras decididas a cortar la racha de la favorita.

Entre ellas destaca My Gun’s Loaded, presentada por Chad Brown, que se mantiene invicta este año. La pupila del establo neoyorquino hará su primera incursión en el terreno selectivo bajo la guía de Manuel Franco, fusta boricua que atraviesa por un desempeño brillante en la reunión. Su cotización en el morning line se fijó en 3-1.

Por su parte, Mark Casse no dependerá únicamente de Counting Stars, sino que presentará también a Measure. Con la monta de Flavien Prat, esta ganadora de una competencia defiende los colores del consorcio integrado por Gary Barber, Bridlewood Farm y Eclipse Thoroughbred Partners. Ella aparece en las apuestas con un momio de 6-1.

El lote de competidoras se completa con Nycon (Dylan Davis), cotizada 20-1; Ati Girl (John Velázquez), con opción de 10-1; y A.P.’s Girl (Tyler Gaffalione), con una proporción de 12-1 en la línea matutina.