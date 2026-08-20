Hipismo

Uno-dos: El valioso Powerline hijo de Flightline regresa para el desquite

El valioso potro de $1.8 millones viene de un segundo en su debut

Por

Darwin Dumont
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 01:50 pm
Uno-dos: El valioso Powerline hijo de Flightline regresa para el desquite
Powerline (Flightline) Fasig Tipton
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Este fin de semana viene a su segunda presentación Powerline, hijo del poderoso y campeón invicto Flightline, que forma parte de esa primera generación que este año está haciendo su aparición en diferentes hipódromos mundiales.

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Powerline, un hijo de la yegua Park Avenue (Quality Road), que fue adquirido por $1.8 millones por Summer Wind Equine LLC & Sarah S. Farish, consignado por Lane’s End, en la Fasig Tipton New York Saratoga en la selecta subasta de Yearling 2025, se espera su triunfo este fin de semana, luego de su carrera de estreno que lo dejó listo para esta competición.

Este potro que entrena Steve Asmussen fue retirado tres semanas en Churchill Downs, antes de su estreno, debido al mal estado de la pista. Días después fue trasladado a New York, donde se ha mantenido trabajando para sus presentaciones.

En su debut, se notó algo pesado y con muchos tropiezos para caer derrotado ante el también prospecto The Good Life, un Life is Good, que aprovechó todos los detalles para ganar de punta a punta.

Para esta carrera ahora cuenta con los servicios de José L. Ortiz, en una carrera especial para debutantes y perdedores en distancia de 1,200 metros en pista de arena. La misma atrajo a nueve potros de importantes líneas sanguíneas que darán brillo a este evento programado para la tercera carrera de la jornada del sábado en Saratoga, New York.

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