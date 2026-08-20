¡Atención! La primera válida del 5y6 se presenta un retirado para este domingo en La Rinconada 23-8-2026

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A través de sus plataformas digitales, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó este jueves 20 de agosto la nómina de ejemplares retirados para la reunión 33 en el hipódromo La Rinconada.

La programación del domingo 23 de agosto comprende 13 competencias, donde destacan dos carreras de grado: el V Clásico Julián Abdalá (Grado III) y el XXXVIII del Clásico Gradisco (Grado II), además del atractivo popular 5y6, en la arena caraqueña desde la octava carrera.

Meridiano: Retirado para La Rinconada

La tarde de este jueves 23 de agosto, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales, la lista del primer ejemplar retirado que no participará en la carrera primera válida para este domingo en La Rinconada.

En la octava competencia, primera válida para el juego del 5 y 6 Nacional, reservada para el V Clásico Julián Abdalá (Grado III) para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, ha sido retirada la debutante My Amazing Mate (USA) (número 2), ejemplar que fue presentado por N. Kucich, y que vestiría los colores del Stud “Azatlán I”.

Meridiano en La Rinconada: Motivos de los retiros

De acuerdo con la información publicada por el INH, My Amazing Mate (USA) hija de Modernist en Another Like You por Jump Star, nacida y criada en Florida, fue retirada por traumatismo en miembro anterior derecho.