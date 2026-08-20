Ojo con el ajuste: La potranca que puede sorprender en el Clásico Julián Abdala (GIII)

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La reunión número 33 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, programada para este domingo 23 de agosto de 2026, consta de una atractiva programación de 13 competencias. Uno de los platos fuertes de la tarde es el Clásico Julián Abdala (GIII), un evento especial reservado para potrancas de dos años sobre un trayecto de 1.100 metros, el cual forma parte de la programación del tradicional juego del 5y6 nacional.

La prueba reúne a un selecto lote de once aspirantes que van tras la bolsa a repartir de 130.000 dólares en premiación especial adicional.

El debut de Jijona genera interés en el óvalo de Coche

Entre las participantes destaca la importada Jijona (USA), una castaña de dos años que saldrá por el puesto de pista nueve bajo la conducción del jinete Jaime Lugo Jr. y la preparación de Fernando Parilli Tota. La defensora de los colores del Stud "Z.M" es una descendiente de Corniche en Mybrokenhome por Broken Vow. Cabe recordar que la pupila sufrió un retiro reciente por Disposición Reglamentaria, motivo por el cual su estreno oficial en el recinto capitalino se concretará este domingo.

Como ajustó puede decidir:R33

El entrenamiento previo de la potranca ratifica su óptimo estado físico. En su ajuste del miércoles 19 de agosto, la alazana registró pasajes de 16.1, 28.4 y 41.3 para los 600 metros en pelo, con un galope de 55, remate de 12.4 en los 200 finales y un alcance de 70 tras la raya, todo bajo el control del traqueador P. González en actitud contenida. Así consta en la hoja de aprontes difundida por la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos en sus canales oficiales.

Rivales de jerarquía en el trayecto de los 1.100 metros

La contienda no resulta sencilla para la pupila de Parilli Tota ante la presencia de rivales clasificadas: