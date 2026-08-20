Atención hípicos: Esto es lo que dice Dotwing Fernández sobre el chance de Believe Andrew en la R33

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El entrenador de puros de carreras Dotwing Fernández mantiene firme su objetivo de conseguir su primera victoria de la presente campaña en el Hipódromo La Rinconada. A pesar de los desafiantes compromisos de la temporada, el preparador intensifica las labores diarias en la pista con una nómina reducida de ejemplares, al tiempo que mantiene las puertas de su caballeriza abiertas para todos los propietarios interesados en respaldar su proyecto profesional.

Capacidad técnica a prueba: Caballos La Rinconada

Reconocido en el ambiente hípico por su dominio del entrenamiento y el cuido del caballo de carreras, Fernández afrontará este domingo un nuevo compromiso con la firme intención de retratarse en el óvalo de Coche. Su oportunidad llega precisamente en la competencia que levanta el telón de la reunión dominical: una prueba especial en distancia de 1.200 metros, reservada para ejemplares de cinco y más años, debutantes o no ganadores.

La palabra del preparador: R33

En un diálogo exclusivo con el equipo periodístico de Meridiano Web, el profesional analizó la oportunidad de su presentado Believe Andrew y envió un mensaje de entusiasmo al público hípico:

"Un saludo para toda la fanaticada hípica. Como siempre, los invito a participar el día domingo mediante el sellado del 5y6, el juego que arroja los mejores dividendos. Efectivamente, en la primera carrera presento a Believe Andrew, un ejemplar con el cual obtuvimos el triunfo en su última actuación al reaparecer, aunque lamentablemente sufrimos un distanciamiento al segundo lugar. Mantenemos la conducción de Robert Capriles, quien es un jinete de entera confianza. El caballo atraviesa excelentes condiciones físicas, enfrenta al mismo lote y debe decidir la competencia".

Optimismo en la prueba de apertura

Con el respaldo de la fusta de Robert Capriles y el antecedente inmediato de su desempeño en cancha, la cuadra de Fernández busca ratificar el momento del ejemplar para cruzar la meta en ganancia y abrir con éxito la jornada en el recinto capitalino.